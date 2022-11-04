CHP’deki değişim ve Siyasal İslamcılar

Dün başörtüsü yasağını savunan bir partinin bu yanlışlarından dönerek başörtüsünü güvence altına almak için kanun teklifi vermesi dindarlar için bir kazanımdır.

Bu gelişmeden samimi her Müslüman’ın hoşnut olması gerekir. Ama Siyasal İslamcılar bu partinin geçmiş günahlarını nazara vererek küfürbaz bir dille hakaret edip samimiyetlerini sorguluyorlar. Şayet teklif kanunlaşırsa bundan sonra başörtüsü istismar edilemeyecek, rahatsızlığın sebebi bu.

Cumhuriyet Halk Partisini savunmuyoruz, ama Siyasal İslamcılar İslam’a zarar veriyor. Şeriat ve Kur’an’a muhalif hareket edenlere Bediüzzaman “Faraza sadık olsan, sadık-ı ahmak olursun. Adüvvü’d-dinden daha muzırsın” diyor. (Muhakemat s.55)

Sahabe Üsame Bin Zeyd karşılaştığı müşriği öldürmek ister, o anda o kişi Kelime-i Tevhid getirir, ama Üsame Bin Zeyd dinlemez adamı öldürür. Olayı duyan Peygamber (SAV) Üsame Bin Zeyd’e sorduğunda “Ya Resûlullah! O, bu sözü sadece canını kurtarmak için söyledi” der. Resulullah “Kalbini mi yardın ki bu sebeple söyleyip söylemediğini bilesin?” buyurur. (Müslim, İman 158) İşte şeriatın ölçüsü bu.

1950 öncesinde Said Nursî Hazretlerine ve talebelerine 30 sene işkence ve eziyet edildi. Bediüzzaman bu yapılanları yüzde 5’e veriyor. (Emirdağ Lah. S.877) Barla’da Sıddık Süleyman Bediüzzaman’a bir Cumhuriyet Halk Partili bir imamın “Hoca bize darbe vurdu” sözünü nakledince Üstad çok üzülür ve “onlara asla kalbinde bir adavet taşımadığını, kabahati yüzde 5’e verip %95’ini kurtardığını” söyler. (İhsan Atasoy Mustafa Sungur s.181) Siyasal İslamcılar gibi top yekûncu yaklaşmaz. Thomas Michael’in “Bediüzzaman kendisine yapılan muameleleri affetmeyip inat etseydi bu dava fasit bir dairede kalırdı” sözü çok önemli. (Yen. As.13.10.2020)

Enam Sûresinin 164. âyetinde Cenab-ı Hak “Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez” diye buyurur. (Emirdağ Lah. s. 877) Geçmişteki günahları ile bugünkü Cumhuriyet Halk Partisini ve Genel Başkanını muahaze etmek Kanun-u İlahînin bu hükmüne zıttır.

Şirkin ve küfrün içinden çıkarak Müslüman olan hiçbir sahabeyi Peygamber (SAV) geçmişi ile yargılamamıştır. Bunların içinde Hz. Ömer, Halit Bin Velid ve Vahşi gibi insanlar da var.

Ebu Leheb’in kızı Dürre’nin Medine’ye hicretinden sonra bazı kadınlar “Tebbet Sûresi nazil olan adamın kızı” diye kınayarak “hicretinin makbul olmayacağını” söylerler. Duyan Resûl-i Ekrem (ASM) üzülür ve sahabelere “Onun hakkında hiç kimse hayırdan başka bir şey söylemesin. Diriler ölen yakınları yüzünden rahatsız edilmezler” diyerek ikaz eder. (Diyanet İslam Ansiklopedisi)

Allah (c.c ) “Rabbiniz sizin içinizdekini çok iyi bilir. Eğer siz iyi olursanız, şunu biliniz ki Allah, kötülükten yüz çevirerek tövbeye yönelenleri bağışlayıcıdır” buyurur. (İsra, 25) Allah (C.C) tövbe edenleri bağışlıyor, ama Siyasal İslamcılar bağışlamıyor!

Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi Bediüzzaman’ın Hilmi Uran’a mektubunda belirttiği hususiyetleri gerçekleştiriyor. Bu nedenle bizler de Üstad gibi bu partiyi iyiye kanalize edip, “Evet, fena bir adama ‘İyisin, iyisin’ desen iyileşmesi ve iyi adama ‘fenasın, fenasın’ desen fenalaşması çok vuku bulur” düsturuna riayet etmeliyiz. (Mektubat 22. Mek. s.448)

Bizler siyasî yandaşlıkla meleği şeytan, şeytanı melek gösteren Siyasal İslamcılar gibi davranamayız…