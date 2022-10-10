CHP Genel Başkanı’nı ziyaret ve rahatsız olanlar

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulundan bir grup Başkan ile birlikte ana muhalefet partisi Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiler.

Bu ziyarette “Yeni Asya’nın çalışmaları ve yayınları hakkında sayın Genel Başkana bilgi verilmiş, Bediüzzaman’ın demokrasi ve istibdada bakışı anlatılarak Millet İttifakı’nın desteklendiği belirtilmiş. Risale-i Nurların bandrol ve Yeni Asya’nın resmî ilan, basın kartları konularında CHP tarafından verilen destekten dolayı teşekkür edilmiş.” Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulunun Cumhuriyet Halk Partisine yaptığı ziyaret çok kayda değer ve önemlidir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun görüşme esnasında sergilediği mütevazı tavır da takdire şayandır. Bu ziyaretten Yeni Asya okuyucuları büyük bir haz duydu. Ziyareti gerçekleştirenleri tebrik ediyoruz ve geç kalmış bir ziyaret olarak görüp devamını bekliyoruz.

Ama ziyaretten memnuniyet duyan Yeni Asya okurlarının yanında, aşırı şekilde rahatsız olan, sosyal medyada ve whatsapp yolu ile sağa sola mesaj atan az sayıda insan var. Bu insanlar tanıdığımız insanlar, ağızlarından lavlar çıkıyor. Peki, bu öfke ile hareket edenler kimler? CHP’nin muhafazakâr kesimle helalleşerek onlarla kucaklaşmasından ve CHP’nin eski huyu olan din karşıtlığını terk etmesinden rahatsız olan ULUSALCI KESİM, dini kendisinin tekelinde gören ve kendi dışındakileri dinsizlikle suçlayan SİYASAL İSLAMCILAR ve gönlü AKP’de olduğu halde kendisini gizleyerek ortalığı karıştıranlar.

Geçen günlerde İzmir başta olmak üzere birçok mahalde Yeni Asya okuyucuları teşekkül ettirdikleri heyetler vasıtası ile Altılı Masayı meydana getiren partileri ziyaret etmişlerdi. Bir bardak suda fırtına koparan az sayıdaki bu kişiler iktidarın ekmeğine yağ sürmekteler.

“…Ve siyaset âleminde, diyanet âleminde, saltanat âleminde, cihad âlemindeki çok dairelerde “Bediüzzaman bu alanlarda çok önemli düsturlar koymuş. (Şualar 5. Şua 19. Mes.) Bu düsturlardan inhiraf etmeden, tavizsiz şekilde basın hayatında yoluna devam eden Yeni Asya’nın ülke ve dünya gündemine katkıları büyüktür. Bunun farkında olan çevreler camiamızı karıştırmak istiyor. Ziyareti tenkit eden dostlarımız huzurumuzun bozulmasına alet oldukları için manen mesuldürler.

Bediüzzaman’ın siyasî görüşlerini yakın dostları Eşref Edip ve Salih Özcan anlamadıkları için başka cereyanlara destek verdiler. Bediüzzaman’ın Eşref Edip ile yaptığı sohbette, “Risale-i Nur’u anlamıyorlar. Yahut anlamak istemiyorlar” demesi enteresandır. (BSN. Tar. Hay. Tahliller s. 960) Kronik muhalif olan az sayıdaki insan Yeni Asya’yı ve yazarlarını anlamadıkları için sürekli tenkit ederek gündem oluşturmak istiyorlar. Onun için bunları ciddiye almamak gerekir.

Bediüzzaman Papaya Zülfikar eserini gönderir ve Papadan teşekkür mektubu alır. Dâhiliye Vekili ve CHP’nin Parti Kâtibi Umumisi Hilmi Uran’a ve CHP’nin Adalet Bakanına mektup yazar. Fener Rum Patriğini ziyaret eder. CHP Genel Başkanın ziyareti Bediüzzaman’ın yaptığı bu faaliyetlerle aynı muhtevadandır. Yeni Asya Yönetim Kurulu’nun CHP ziyaretini tenkit eden bu insanlar Bediüzzaman’ın bu faaliyetleri yaptığı dönemde olsaydılar Bediüzzaman’a da karşı çıkardılar Allahuâlem. Ayrıca beşerî münasebetler ve her türlü ilişki iletişim kanalları açık tutularak geliştirilir, davasını anlatan kazanır.