Cibali baba ve kamburlar

Millet İttifakı ile güzel günleri bu ülke hak etmişti.

Türkiye, “Şahsım Devleti”nden çıkıp parlamenter sisteme ve hukuk devletine dönüş rotasına girecekti, ülke bu fırsatı 28 Mayıs’ta yakalamıştı. Tüm siyasî, ekonomik kararların bir kişinin emriyle verildiği bir düzenden ve ekonominin, gelir dağılımının, hukukun, adaletin bozukluğundan ülke kurtulacaktı.

Demokratik hukuk devletlerinde olduğu gibi, Meclis denetimi, bağımsız yargı ve özgür basın oluşacaktı. Devlet yatırımlarının açık, şeffaf şekilde ihalelerinin yapılabileceği ve her türlü yolsuzluğun engellenebileceği, kovuşturulabileceği sistem oluşacaktı.

Gerçek demokrasi ile yönetilen ülkelerde olduğu gibi, devlet radyo-televizyon kurumu ve basın yayın kuruluşları bir kişinin talimatıyla yayın yapmayacaktı, demokrasinin gereği olarak özgürce yayın yapabileceklerdi.

Bu fırsatları ülke kaçırdı, sahip olmayı beceremedi…

AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan üçüncü defa cumhurbaşkanı seçildi. 28 Mayıs’ta yapılan seçimde oyların yüzde 52,18 ile 27,834 692 oy alırken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 47,82 ile 25,504 552 oy aldı.

Devletin bütün imkânlarını keskin bir kılıç gibi kullanan Erdoğan, herkesi her söylediğine inandırdı. Yılların getirdiği yıpranmışlığa, ekonomideki sıkıntı, pahalılık ve halkın fakirleşmesine, gelir dağılımının bozukluğuna, büyükşehirlerdeki fahiş kira artışlarına, savaş ve depreme rağmen 28 Mayıs seçimini kazandı. Tarafsız olması gereken İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanının çok büyük katkısı var, devlet taraf oldu. Ama ekonomik kriz, siyasî bölünmüşlük ve toplumun 47.82’lik değişim isteyen kesim nedeniyle işi zor.

Tabiî, bu sonucun oluşmasında, işin kader boyutu bir tarafa, birçok faktör var. TRT’ye çıkıp “Ama montaj, ama şu, ama bu” denilerek montajlanan videoyla “Bakın PKK’lılar da alkışlıyor” diyerek Millet İttifakı’nı PKK ile işbirliği yapma ithamı sonucunda oluşan algı ile seçmen yanıltıldı.

“Dış güçler bize saldırıyor soğan, patates o yüzden pahalı” dedi, inandırdı. Ekonomiyi bu hale getirdiği halde “Sıkın dişinizi ben ekonomistim, ekonomiyi ancak ben düzeltirim” dedi, inandırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sosyal devletin gereği olarak 6 milyon haneye yardım yapılıyor. Bu yardımları kendilerinin yaptığını, iktidardan gittiklerinde yardımların kesileceği ile seçmeni korkutarak inandırdı.

Oy nereden gelecekse oraya bir parmak bal çalındı. Toplumun her kesimine şirin görünerek mavi boncuk dağıtıldı. Ayasofya’da mitingle din istismar edildi. Seçmen bunları gerçek sandı ve Millet İttifakı adayına oy vermedi. Yalanlar gerçeklere galip geldi…

Evi soyulan Nasrettin Hoca kendisine akıl verenlere “Hırsızın hiç mi kabahati yok?” demişti. Cibali Baba ve Kamburların hiç mi kabahati yok. Eğer Millet İttifakı kazansaydı örselenen hak, hukuk, adalet ve kurumlar yeniden tesis edilecekti. Bediüzzaman hürriyeti ekmeğe tercih eder. Adalet Kur’an’ın dört hükmünden biri ve Cenab-ı Hakkın ADL esmasının cilvesidir. Cibali Baba ve Kamburlar basit dünyevî menfaatler için bile bile dünyayı ahirete tercih ettiler. “Namazın kazası olur, bu seçimin kazası olmaz” diyenlere her şey meşru ve mubahtı.

Cibali Baba İstanbul’un fethini uzun süre geciktirmiş, ölünce İstanbul’un fethi gerçekleşmişti. Bediüzzaman bir İslam düşmanına beddua ederken Hicaz’daki Kambur lakaplı Kutb-u Azam onun ıslahına dua etmişti. Yıllar sonra Bediüzzaman’ın bedduasına âmin deyince, o İslam düşmanı dünyayı terk etmişti.

Akif der ki “Doğacaktır sana vaat ettiği günler Hakk’ın… Kim bilir, belki yarın… Belki yarından da yakın.”

Ümitsizliğe gerek yok. Kadere teslim olup aslî görevimiz iman hizmetine devam.