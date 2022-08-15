Cumhurbaşkanlığı adayı konusunda 6’lı masanın hata yapma lüksü yok

Erken seçim kararı ile 2022’de seçim yapılmazsa, 2023 Haziranında Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.

Bu seçimde Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan, ama altılı masanın adayı belli olmadı. Adayın belirlenmesinde hata yapma lüksü yok altılı masanın, sağlam veriler ışığında belirlenen ortak adayla seçime gidilmeli...

Altılı masayı oluşturan farklı dünya görüşlerine sahip liderler ülkenin geleceği için demokrasi etrafında oluşturdukları birliktelikle tarihi bir görev yaptılar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ülkeyi birçok sıkıntı ile karşı karşıya bırakan tek adam rejiminden kurtararak ülkenin önü açacak.

Altılı masanın ortaya çıkardığı bu sinerji “ben yapacağım” söylemleriyle bozulmamalı, bu dil seçmeni ayrıştırır. “Altılı masa olarak yapacağız” söylemi seçmeni birleştirir.

Geçmişte olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı için tesbit edilecek yanlış isim seçimi kaybettirir. Bir 5 yıl daha tek adam rejimi ile ülkenin yönetilmesine sebebiyet verilmemeli. Altılı masa içindeki liderler nefsinin veya partisinin menfaatlerini önceleyerek adaylık konusunda dayatmamalı. Altılı masanın bu güne kadar yaptığı çalışmaları kimsenin çöpe atmaya hakkı yoktur. Bu yanlışı yapan lideri bu millet affetmez. Seçim kimin ile kazanılacaksa onunla seçime gidilmelidir.

Aday, İttifakın kararlarını uygulayacak ve özellikle şuan ülkenin içinde bulunduğu yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı sarmalından ülkeyi çıkaracak ekonomi bilgisine ve devlet tecrübesine sahip olmalı. Siyasi mülahazalarla veya parti fanatizmi ile kesimlere antipatik gelmeyecek yapıda olmalı, toplumun büyük kesimi tarafından hüsn-ü kabul görmeli. Cumhur İttifakı tarafından hakkında demagoji yapılamayacak bir isim olmalı. Bu şartları taşıyan bir adayın seçimi kazanma ihtimali çok yüksektir.

Merkez sağ ve muhafazakâr seçmenden oy almadan seçimi kazanmak hayaldir. CHP seçmeninin, merkez sağ seçmenin, muhafazakâr kesimin, Kürt seçmenin ve milliyetçi kesimin oyunu alabilecek bir aday olmalıdır.

Maceraya gerek yok, aklıselim ve sağduyu ile karar verme zamanı. Yol iki görünüyor; ya altılı masa tesbit ettiği adayla seçimi kazanacak veya Cumhurbaşkanlığını altın tepsi içinde Cumhur İttifakına ikram edecek…

