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14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Dış güçler ve 28 Mayıs seçimleri

İlimdar Kaya
12 Haziran 2023, Pazartesi
Türkiye’ de yanlış cereyan eden ve millet yararına olmayan politikaların arkasında hep dış güçleri görürüz.

Bu Osmanlı döneminden günümüze kadar hep böyledir. Osmanlı döneminde cereyan eden 31 Mart vakası ve doğudaki Şeyh Selim isyanı gibi her iç karışıklığın ve dışarıda her toprak kaybının arkasında dış güçler vardır. 

Dış güçler Osmanlı Devletinden sonra da menfaatleri neyi gerektiriyorsa acımasız şekilde ihtilal ve senaryolar yazarak içerdeki işbirlikçilerle birlikte onu yaptılar. Adnan Menderes’in milletin arzu ve isteklerini yerine getirerek Ezan-ı Muhammedî’nin aslına dönüştürülmesinin yanında birçok İslamî gelişmenin gerçekleşmesi ve İslam ülkeleri ile yakınlaşılması dış güçleri çok kızdırmıştı. Bağdat Paktı da bunun tuzu biberi oldu. Ortadoğu ülkelerinin bu Pakt’a dâhil olması dış güçler tarafından engellendiği gibi, Adnan Menderes Hükümeti ihtilalle devrilerek üç devlet adamı idam edildi. Aynı şekilde Süleyman Demirel, birçok defa muhtıra ve darbelerle dış güçlerin içteki işbirlikçileriyle birlikte iktidardan uzaklaştırıldı.   

Aynı durumlar 28 Mayıs seçiminde de yaşandı. Şayet Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanmış olsaydı, ülke birçok güzellikle kucaklaşacaktı. Ama buna müsaade edilmedi.

28 Mayıs’taki sonuçtan dış güçler çok memnun. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan memnun oldukları için iktidarda kalmasını çıkarlarına uygun buluyorlar. Azerbaycan gibi tek adam rejimi ile yönetilen Körfez ve Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra bazı AB ülkeleri ve ABD Erdoğan’ın iktidarda kalmasından memnunlar. Çünkü Erdoğan iktidarda kaldığı sürece tek adam yönetimi devam edecek. Zaten dış güçler Türkiye’ de tek adam yönetiminin devamından yanalar…

Seçimleri AKP’nin kazanması sonrasında Batılı liderlerden tebrik mesajları yağdı. Avrupa basınında da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimleri kazanmasının sığınmacı anlaşması nedeniyle ‘olumlu’ olduğunun altı çizildi. İngiliz The Daily Telegraph gazetesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçildiğini “Erdoğan iktidarda kalınca Avrupa liderleri rahat bir nefes aldı” şeklinde verdi.                                .

AB ülkeleri peşinen alacaklarını aldılar. Çünkü Kılıçdaroğlu seçim sürecinde ve öncesinde Suriyeli göçmenleri Suriye rejimiyle anlaşarak ülkelerine göndereceğini söylüyordu. Almanya başta olmak üzere, AB ülkeleri bundan çok rahatsız oldu. Göçmenler bir yolunu bulup Avrupa’nın kapısına dayanabilirdi. Bu ülkelerin en büyük arzusu Türkiye’nin Suriyeli ve diğer göçmenleri ülkede tutması ve AB ülkelerine göndermemesiydi. Bu nedenle bazı AB ülkeleri Erdoğan’ın kazanmasını istiyordu.  Erdoğan’ın kazanması ile hem göçmen politikası hem de “Siyasal İslamcı” yönetim tarzı ile Türkiye’yi “ötekileştirmeyi” sürdürebilecekleri için bazı AB ülkeleri bir taşla iki kuş birden vurdu.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin tarafını seçimden önce seçmişti, Erdoğan’a destek veriyordu. Erdoğan da bundan memnuniyetini teşekkür konuşmasında “Rusya ile Trakya’yı Avrupa’ya enerji dağıtım üssü” yapacaklarını ifade etti. 

Diğer bir konu da seçim sürecinde Körfez ülkelerinden AKP’ye destek yağmıştı. Erdoğan da bunu itiraf etmişti. Cumhurbaşkanı seçim sonrası Körfez ülkelerinin liderlerine “depo döviz hesapları” için teşekkür ziyaretine gidebilir. Körfez ülkeleri bu desteği neyin karşılığında verdi bilinmiyor. Varlık Fonunda bulunan ülkenin iktisadî teşekküllerini  Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ucuza kapatma arzuları olabilir mi?

Söylentilere göre cumhurbaşkanı adaylarından Sinan Oğan’ın da Erdoğan’a desteğini açıklamasının arkasında Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in olduğu söyleniyor.

Peki, Erdoğan seçimleri kaybetseydi ne olacaktı, seçimi kazanmasından mutlu olan dış güçler mutsuz olacaktı, ama ülke ve millet birçok güzelliğe kavuşacağı için mutlu olacaktı…

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  • Necati

    12.6.2023 18:50:51

    Bazı arkadaşlar başarıyı seçim sonuçlarına göre değerlendiriyor. Adaletsiz, hukuksuz, eşit şartlarda yapilmayan, rakibine iftiralar atarak ve tuzaklar kurarak yapılan bir yarışı, kazanmak başarı olmadığı gibi böyle bir yarışta %48 ile ikinci gelmekte başarısızlık sayılmaz. Demokrasi mücadelesi hiç bir dönemde kolay olmamıştır. Hem bu seçimde liderler değil zihniyetler yarismistır. Ve partiler değil, ittifaklar yarismistır. Tüm muhalefet partilerini seçim bahanesi ile karıştırmaya çalışmak fesat şebekelerinin işidir. Bu tuzağa düşmeden demokrasi ittifakını kuvvetlendirerek yola devam etmek gereklidir. Aksi halde istibdat ve zulüm kuvvetlenerek daha geniş tabana yayılarak devam edecektir.

  • Salih baş

    12.6.2023 15:56:56

    Başarısızlık kumandana başarı millete verilir işte düstur

  • Oğuz Yiğiter

    12.6.2023 05:02:42

    Bu teze bir de Kemal Bey'in devletle milleti barıştıracağız, cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız, AB standartlarında evrensel demokrasi ve hukuk normlarında bir ülke yapalım sözleri; "derin iç güçleri" fena halde kızdırdı ve 14 mayıs akşamı maçın birinci devresinde düdüğü çalıp, "bizim müsaade ettiğimiz sınırlarda resmî ideolojinin devamına halel verecek açılım filan bizi bozar, siz siyaseti bizim çizdiğimiz " terörle mücadele konseptinde" oynayacaksınız diyerek ikinci yarıda buna göre bir oyuncu sürdüler sahaya...

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