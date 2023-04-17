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17 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Ey Aziz Üstadım! Seni anlıyamıyoruz

İlimdar Kaya
17 Nisan 2023, Pazartesi
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Birinci Dünya Harbi’nden önce bir vaka-i sadıkada Ağrı Dağı’nda olan patlamadan parçaların dünyanın her tarafına yayıldığını ve yanında bulunan anası korkunca da “Ana korkma, Cenab-ı Hak Rahim ve Hâkim’dir” diyerek onu teselli eder. O anda mühim bir zat kendisine emrederek “İ’câz-ı Kur’ân’ı beyan et” der. Uyanınca bu işe kendisinin namzet olduğunu anlar. (Barla Lah. )

1335 senesinde (1919) Eylül ayında bir Cuma gecesinde Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri nevm ile âlem-i misale girer. O günlerde sıkıntılı olan İslam Âleminin durumunu konuşmak için Selef-i Salihinin ve her asrın mebuslarının, manevî temsilcilerinin bulunduğu bir meclise çağrılır. Gittiğinde o meclisten biri “Ey felâket, helâket asrının adamı, senin de reyin var. Fikrini beyan et” derler. Bunun üzerine Bediüzzaman Hazretleri ayakta durarak “Sorun, cevap vereyim” der. İslam’ın geleceği ile ilgili sorulan sorulara mecliste bulunanları ikna edici şekilde cevaplar verir. (Sünuhat)

Bu iki olay yaşadığımız helaket ve felaket asrının mebusu senin olduğunu gösteriyor Aziz Üstadım, milletimizi sahil-i selamete çıkaracak olan sensin. Eski Said, Yeni Said ve 3. Said dönemlerinde vazettiğin hakikatler ve ortaya koyduğun duruş Süfyan ve komitelerinin fitne ve tahribatlarından ehl-i imanı korudu. Ahirzamanın zifiri karanlığında yolumuzu kaybetmeden yürümenin şartı senin eserlerini his ve nefsi karıştırmadan okuyarak yaşamaktır. Büyük Mehdi’nin fitne-i ahir zaman olan bu asırda siyaset âleminde, diyanet âleminde, saltanat âleminde, cihad âleminde çok önemli vazifeleri var. (Beşinci Şua 19. Mes.)

Bir insan bu asırda yalnız başına mücadelede başarılı olamaz. Mektubat eserinde ki Desise-i Şeytaniyeler bizleri menhus komitelerden korudu. Şayet Kur’an menşeli bu izahların olmasaydı sinsi komiteler bizleri yanıltarak oyunlarına alet ederlerdi. Bu güne kadar yaptığımız hizmetler de zayi olup giderdi.

Abdülhamit seni anlayamadığı için Toptaşı Tımarhanesini sana mesken eyledi, maaş-terfi ve rütbe meraklısı olduğunu zannederek sana bu tür dünyevi metalar sundu. Çünkü senin düşünce ve gayeni anlayamamıştı.

İngilizlerin oyunu ile Osmanlı Devleti’ne zarar veren 31 Mart vakasının olmaması için gazetelerdeki makale ve konferanslarınla yoğun gayret sarf ettin, ama seni anlayamadıkları için mani olamadın. Sonucunda da birçok insan idam edildi ve sürgüne gönderildi.

Şeyh Said’i “Bu Osmanlı ordusunda belki yüz bin evliya var. Ben bu orduya karşı kılıç çekmem ve size iştirak etmem” şeklinde uyardın, dinlemedikleri için çok mağduriyetler yaşandı. (Şualar, On Dördüncü Şua)

1950 yılında iktidar olan “Demokratlara ve İslam Kahraman’ı Adnan Menderese” sahip çıktın. Bazı dostların İslam Demokrat Partisine destek vererek Demokratları bölmeye kalkıp zarar verdiler. Uyarılan milliyetçiler de Halkçılar ile birlikte ihtilal yapıp üç vatan evladının idamına sebep oldular, daha sonra da bu insanlar ülke dışına sürgün edildi.

Üstadım buyuruyorsun ki “Risale-i Nur’u anlamıyorlar. Yahut anlamak istemiyorlar. Beni,   skolâstik  bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar.” (Tar. Hay.- Tahliller) Evet, Üstadım seni anlayamadığımız için 12 Eylül 1980 ihtilali gibi 15 Temmuz 2016 kalkışmanın da gerçek mahiyetini anlayamadık ve feraseti ile olayı görüp anlayanlara da düşman olduk.  

AZİZ ÜSTADIM ortaya koyduğun hakikatleri ve duruşunu kasır fehmimiz ile anlayamadığımız için birçok yanlışın içinde olduk. İnşallah Millet İttifakı için aynı yanlışın içinde olmayız.

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