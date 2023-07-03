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3 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Hayatın her alanında ihlâs

İlimdar Kaya
03 Temmuz 2023, Pazartesi
İnsan sorumluluğu olmayan veya istediğini yapabilen bir varlık değildir.

Allaha ve insanlara karşı sorumluluğu vardır. Duygu, düşünce, söz ve davranışlarının şekillenmesi gerekir. Her alanda Cenâb-ı Hakk’a yakınlaşmayı sağlayarak dünyevî yanlışlardan uzak tutar dinin esasları. Bu nedenle Allah’la ilişkileri düzenleyen ihlâs bir sırdır, insanı şirkten ve riyadan korur.

İbadetin ruhu ihlâstır, ama ihlâs sadece ibadet içinde olmaz. İhlâs ferdin manevî hayatının dinamiği olduğu gibi, toplum hayatının da dinamiğidir.  Yaşantımızın her safhasında davranışlarımızı test ederek sağlam bir zemine oturtur. Toplumdaki barış, huzur, uhuvvet ve yüksek ahlak ihlâsın eseridir. Fitne ve bozgunculuğu ise, ihlâssızlık besler. Samimiyet olan ihlâs insanı hayra yönlendirerek toplumda güven ve emniyeti tesis eder.

“Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarik-i hakikat, en makbul bir dua-yı mânevî, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir haslet, en sâfi bir ubudiyet, ihlâstır” şeklinde tarif eder ihlâsı Bediüzzaman. (21. Lema)

Bediüzzaman Hazretleri yanına gelen talebelerine ihlâs risalelerini adeta özetler, her işin Allah rızası için olmasını ve hareket edilmesini anlatırmış. Sözden ziyade hal ve hareketin daha tesirli olacağını izah edermiş. Molla Hamid Ekinci Ağabey de Üstad’ a İhlâs Risalesi’nin on beş günde bir defa okunmasının hikmetini sorduğunda “Kardeşim mümkünse her gün okuyun. Bütün ibadetlerin başı, mayesi ihlâstır” der. 

İhlâs sahipleri daima büyük ve tehlikeli bir imtihan üzeredirler. Zor elde edilen ve zor muhafaza edilen ihlâsın her an kaybedilme tehlikesi vardır. Zirvede durmak zordur, ihlâsı muhafaza edebilmek de o derece güçtür. Nitekim bu hususta Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri “Samimî ihlâsı kıran adam, bu hılletin gayet yüksek kulesinin başından sukut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var; ortada tutunacak yer bulamaz” diyerek ihlâsı kırmanın cezasının boyutunu ortaya koyar.

Sultan Alparslan, Malazgirt Zaferi’nden sonra Mâverâünnehir seferinde Hana Kalesini kuşatır. Bâtınîliğe mensup Yusuf el-Harezmî fazla dayanamayacağını anlayınca teslim olur. Alparslan’ın huzuruna çıkarıldığında Sultan’ı hançeriyle yaralayınca Yusuf el-Harezmî öldürülür, Sultan Alparslan da aldığı yaradan dolayı şehit olur. 

Sultan Alpaslan bu olayı bir an için gururlanmasına bağlar. “Her ne zaman düşman üzerine azmetsem, Allah Teâlâ’ya sığınır, O’ndan yardım isterdim. Dün bir tepe üzerine çıktığımda, askerimin çokluğundan, ordumun büyüklüğünden, sanki ayağımın altındaki dağ titriyor gibi geldi. Ben dünyanın hükümdarıyım, bana kim galip gelebilir diye bir düşünce geçti kalbimden. İşte bunun neticesi olarak Cenâb-ı Hak, aciz bir kulu ile beni cezalandırdı. Kalbimden geçen bu düşünceden ve daha önce işlemiş olduğum hata ve kusurlarımdan dolayı Allah Teâlâ’dan af diliyor, tövbe ediyorum. Lâ ilâhe illallah Muhammedü’r-Rasûlullâh!..” şeklinde ifade eder.

Kullukta temel ölçü olan ihlâs bu olayda da görüldüğü gibi hayatın her alanını kuşatır. İnsanlar Rabbine ve diğer insanlara karşı samimi olmak suretiyle hayatlarına anlam kazandırarak huzurlu bir hayat sürerler. Rab’la barışık olunması, ruhla nefsin uyumunu gösterir. Bu uyum dünya ve ahiret saadetini kazandırır. Doğuştan ihlâsa mazhar olan peygamberlerde bu hususu açıkca görürüz.

Sonuç olarak ihlâs Allah’a tam bir sadakatle bağlanma halidir, ihlâsın omurgasını ise rıza-i İlahî ve sadakat oluşturur…

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