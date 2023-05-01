İman ve Kur’an hizmetinde istihdam olanlar

Kur’an’a hizmet şereftir. Tarihte Kur’an’a hizmet eden nice millet ve devletler tarihin şeref levhalarına isimlerini altın harflerle yazdırmışlardır. “Kur’an’ı Biz indirdik; onu koruyacak olan da Biziz” diyen Allahu Teâlâ, on dört asırdır Kur’anın tek harfine dahi dokunulmasına müsaade etmemiştir.

İki cihan saadetine erişmenin Kur’ân hizmetine gönül vermekle mümkün olacağını çok iyi idrak eden mübarek ecdadımız Kur’an hizmetine son derece ehemmiyet vererek Kur’ân’ı asırlara ve nesillere büyük bir titizlikle ulaştırdılar.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey, Şeyh Edebali’ye misafir olduğu gece, odasında Kur’ân-ı Kerîm bulunduğundan, hürmetsizlik olacağı endişesiyle uzanıp yatmaz. Meşhur rüyâsını da o gece oturduğu yerde uyurken gördüğü nakledilir. Umûmî kanaate göre Osmanlı Devleti Kur’ân’a hürmet ve muhabbetin bereketi ile uzun ömür sürmüştür.

Aydın CHF İl Başkanı iken milletvekili olan Adnan Menderes, DP ile ezanın Türkçe söylenmesinden aslına çevrilmesine, Kur’an’a hizmete ve Risale-i Nurların gelişip yayılmasına vesile oldu. Bundan dolayı Bediüzzaman Menderes’i İslam Kahramanı olarak vasıflandırmıştı. (Emirdağ Lah.) Zulüm neticesinde idam edilmesine rağmen milletin gönlünde şehit olarak yerini aldı.

Adalet Partisi Genel Başkanı olarak Başbakan olan Süleyman Demirel de çekinmeden Risale-i Nur’a ve Talebelerine her ortamda sahip çıkmıştır. Vefatı sonrasında Isparta’ya defnedilerek millet ile kucaklaşması bu hizmetlerinin karşılığıdır.

15 Haziran 1944’te Denizli’de Tesettür Risalesi hakkında beraat kararı veren hâkime Hesna Şener’e Üstat Bediüzzaman Ali İhsan Tola ile selam gönderir. Ali İhsan Tola, karamsar bir halde gördüğü Hesna Hanımı “Üzülme Hesna Hanım! Hz. Bediüzzaman gibi bir zâtın hususî duasına mazhar olmak gibi büyük bir şansın var. Bu az bir şey mi? Denizli’ye sizi ziyarete sırf bunun için geldim. Üstadımın size selâmını getirdim. Beni o gönderdi” diye teselli eder.

Bunları duyan Hesna Hanım, “O mübarek zât, bizi bu tesettürsüz halimizle kabul eder mi ki” deyince Ali İhsan Tola “Evet, sizi hem talebeliğe hem de manevî evlâtlığa kabul ettiğini bildirdi. Hatta sizin için hususî dua ediyor” deyince Hesna Hanım hüngür hüngür ağlamaya başlar ve herkesten müsaade isteyerek hususî dünyasına çekilir.

Olanlar Bediüzzaman’a anlatılınca “Ali İhsan kardaşım. Ben Hesna’nın ismini gavsların, kutupların yanına yazdım. Onlarla beraber ona da dua ediyorum. Kur’ân’ın malı olan Risâle-i Nur davasında erkekler korktu; ama o hayatını ortaya koyarak bu davaya taraf oldu. Yarın rûz-i mahşerde, o şecaat ve cesaret timsaline Kur’ân şefaatçi olacak” diye ifade eder Bediüzzaman.

AKP, Risale-i Nurlara bandrol yasağı getirerek Bakanlar Kurulu kararı ile basımını da Diyanet İşleri Başkanlığına vermişti. Yani hiçbir yayınevi DİB’in izni dışında Risale-i Nurları basamayacaktı. Bu uygulama camiamızda infial uyandırdı. Risale-i Nur’un neşir ve yayılmasına çok büyük zarar verecekti.

Arkadaşlarımızın konuyu Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden sonra konu CHP tarafından AYM götürülünce AYM kararı bozdu. Risale-i Nurlar her yayınevi tarafından yeniden basılmaya başlandı. Kemal Bey Risale-i Nurların neşrine büyük bir hizmette bulunmuştu. Bunu hiçbir zaman da saklamadı ve siyaseten de kullanmadı.

Nurların basım ve neşir konusundaki engel ve bandrol yasağının kaldırılması elbette ki Bediüzzaman’ı kabrinde mesut ve mesrur etmiştir.

Bediüzzaman, Emirdağ Lahikası eserinde (s.328) Risale-i Nura hizmet de bulunmanın 5 türlü dünyevî faydasının bulunduğunu belirterek iman ve Kur’ an’a hizmet de bulunmanın önemini izah eder.