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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

İnsana değer katar demokrasi

İlimdar Kaya
19 Haziran 2023, Pazartesi
Beşer Allah’ ın verdiği aklı müşterek akla dönüştürerek zamanın ihtiyacı olan en iyi idare şekli demokrasiyi buldu.

Ruhu şeriattan olan dünkü meşrutiyet, bu günkü demokrasi insanı mutlu ve mesut yaşatmak için merkeze koyarak kuşatır. Demokrasi, padişahsız meşrutiyettir, insanın yaşantı kalitesini artırır, değer katar. Şeriata muvafık olmayan yönleri olabilir. Hangi şey yüzde yüz şeriata muvafıktır? Günahsız hükümet veya devlet “ancak Eflatun-i İlahinin medine-i fazıla-i hayaliyesinde masum olabilir” (Münazarat). O da hayalde vücut bulabilir. Esas olan iyiliklerin kötülüklere galip olmasıdır. Bediüzzaman Hazretleri “Ne kadar iyilik varsa meşrutiyetin ziyasındandır” diyerek geniş bir mana yükler meşrutiyete. (Münazarat)

Her çağın kendine has hususiyetleri olmasından her âlim kendine has bakış açısı ile yaşadığı çağı okur, yorumlar. Gazali kendi çağını, Bediüzzaman da kendi çağını okuyarak reçeteler sunmuşlar. Bediüzzaman çağın olaylarını Eski Said, Yeni Said ve 3. Said dönemleriyle okumuş. 

Bediüzzaman “Nerede görsem tokatlayacağım” dediği istibdada karşı çıkmış bir hürriyet aşığıdır. İttihat-ı İslam’a dair politikalarından dolayı destek verdiği, eserlerinde şefkatli ve veli Padişah dediği Sultan II. Abdülhamid’in mecbur kaldığı istibdadına karşı muhalefetle birlikte meşrutiyet için mücadele vermiştir.

1908 yılında Meşrutiyetin ilanıyla birlikte Osmanlı toplumu emekleme döneminden çıkarak demokrasi ile tanışmıştı. Parlamento ve anayasanın yeniden yürürlüğe girmesini şeriat adına alkışlayarak sahip çıkan Bediüzzaman, meşrutiyetin başıboşluk olarak anlaşılmaması için konferanslar verdi, gazetelerde yazılar yazdı. Şarkta aşiret mensuplarına meşrutiyetin mana ve mahiyetini anlattı, hatta dört mezhebe uygun olduğunu belirtti. 

Bediüzzaman’ın meşrutiyet adı altında anlattığı şey, demokrasinin ta kendisidir. İsimlerin değişmesi ile hakikat değişmez.

Ama dindar kesim özgürlük, hürriyet ve Kur’ anın dört temel meselesinden biri olan adaletin toplumda ne denli önemli olduğunun farkında değildi, Bediüzzaman’ı anlayamadıkları için II. Abdülhamit döneminde “Ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşayamam” cümlelerini söylemeye mecbur bıraktılar. “Dine zarar gelmesin” düşüncesiyle o gün istibdat rejimini din adına savunmaya kendilerini mecbur gören Müslüman kimselere söylenmişti. Bugün de aynı değil mi? Demokrasi, hürriyet ve adalet yara almış, suistimalat, istibdat kol geziyor, ama tek adam rejimi muhafazakâr kesimin desteğiyle iktidarda…  

Bu gün devlet yönetiminin otoriter ve olumsuz olması tek adam rejimini çekilmez hale getirince muhalefet güçlendirilmiş parlamenter sistem, hürriyet ve değişim politikaları ile bu bozulmayı durdurmak istedi, ama kabul görmedi. Şûrâ ve meşveretin hâkim olmadığı, tek kişinin herkes adına hüküm verdiği ve kanundan daha değerli görüldüğü yapılar, İslam’ın özüne uygun değil, ama dindar kesim bunu idrak edemiyor.

Israrlı davetler üzerine Kuva-yı Milliye hareketine destek vermek için İstanbul’dan Ankara’ya gelen Bediüzzaman, meşrutiyeti olduğu gibi, cumhuriyeti de alkışlamıştır. Cumhuriyet ismi altında istibdadın devam etmesi ve bir Hadis-i Şerif onun Ankara’dan ayrılmasına vesile olur.

Bediüzzaman Hazretleri tek adam rejiminden çok partili hayata geçilince ortaya çıkan Demokrat Parti için “35 yıl sonra Ahrarlar dirildi” diyerek sahip çıkar. Vefat ettiği güne kadar yazdığı mektuplarla onları destekleyip muvaffakıyetlerine dua etmesi demokrasiye olan sevgisinin açık bir tezahürüdür. 

Yeni Asya Camiası Bediüzzaman’ın tazıyla olaylara bakar. İstibdadın egemen olduğu tek adam rejimine destek vermemesinin nedeni her şeyin tek kişinin iki dudağı arasında olması ve ülkeyi her konuda sıkıntıya sokmasından dolayıdır. İnsanlar ehl-i tahkik olmadıklarından bu arızaları göremiyor!

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