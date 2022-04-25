Maziden günümüze Mehmet Kutlular

“Deprem ilahi ikaz” deyince o gün Kutlular Bu söze çevrilmişti bütün zihin, nazarlar Sözde suçlu bulundu, verdi hakimler karar. Böyle olur hukukta bozulunca o ayar Mevcut cezanın yoktu haklı bir gerekçesi, Çok rahatsız etmişti o gün ceza herkesi. Bir haktı düşüncenin ifade edilmesi, Buna tercüman oldu Mehmet abinin sesi. Bozmadın duruşunu baskıya rağmen o gün, Her zaman arkasında oldun o meşhur sözün. Alıkoyamaz seni yolundan hapis sürgün, Hiç aldırış etmedin gülümsüyordu yüzün. Rızayı İlahiyi kazanmak asıl maksat, Her zaman bu uğurda feda edilir hayat. Hiçbir korku, havf olmaz insan alır bundan tat, Takdire şayandır Kutlular’daki sadakat. Düşünceyi suç saymaz hiçbir medeni ülke, Bu bir insani değer, vazgeçilmez bir ilke. Düşünce suçu ülke için kara bir leke, Kutlular tavrı ile herkesi etti şoke. Daim hakkı söyledin, buna şahit hayatın, Suçlusun demişlerdi, ama bundan yılmadın. Kararlı bir şekilde sözleren sadık kaldın, Ehl-i imandan bol bol samimi dua aldın. O gün alemi sarstın; cesur, fedakâr insan! Ehl-i hakkın gönlünde taht kurdun, oldun sultan. Bir ömür boyu taviz vermedin sen yolundan, Seninle gurur duyar Yeni Asya camian. Zindanları medrese ettin Üstadın gibi, Haktan gelen baş üstü diyerek oldun tabi. Seni örnek alacak her hak dava sahibi, Bizlerin duaları seninle aziz abi. Hakka yürekli, yiğit insanlar sahip çıkar, Onlar nefs için değil, davası için yaşar. Baş eğmezler, olurlar daim hakka bayraktar, İşte bunu yapmıştır yiğit Mehmet Kutlular. Davaya seni gibi yiğit insanlar gerek, Sen bütün hayatında Üstadın eriterek, İman ve cesaretle oldun bizlere örnek. “Kardeşlerim el hak” der söylediklerim gerçek.

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