Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını belirlerken kılı kırk yarmalı

Genel seçimlere katılmak için 5 Mayıs 2018’de Cumhuriyet Halk Partisi , İyi Parti , Saadet Partisi ve Demokrat Parti tarafından seçim ittifakı olarak Millet İttifakı oluşturulmuştu.

Partiler milletvekili seçimlerine ortak girerken cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adaylarıyla gireceklerdi.

12 Şubat 2022 tarihinde 6 muhalefet partisi (CHP, İYİ, DP, SP, DEVA, GELECEK) liderleri 2021 yılının Aralık ayında genel başkan yardımcılarınca hazırlanan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakat metnini imzaladılar. 26 Ocak 2023 tarihinde Altılı Masa’nın 11. toplantısında Millet İttifakı 6 partili bir yapıya dönüştürüldü.

Cumhur İttifakı iktidarı gazeteci ve anketçileriyle Millet İttifakı’nı dağıtmak istediler, ama başarılı olamadılar. Bir yılını tamamlayan Millet İttifakı liderleri perde arkasındaki ekiplerle birlikte ülke meselelerine yönelik çalışmalar sonucunda ortak politikalar mutabakat metnini kamuoyuna sundular, sıra geldi Cumhurbaşkanı adayını tespit etmeye.

Geçmişte hürriyetlerin gelişmesi yönünde büyük hizmetler yapan Ahrar ve Demokratların görevini istikbalde Millet İttifakı ile birlikte cumhurbaşkanı yapacak. O nedenle belirlenecek cumhurbaşkanı adayı çok önem arz ediyor.

İktidar alternatifi olan Millet İttifakı “Yarının Türkiye’si” için milletin umutlarını hayata geçirerek iktidara taşıyacak cumhurbaşkanı adayını tespit edecek. Millet İttifakı liderlerinin her biri çok değerli ve cumhurbaşkanı olup ülkeyi yönetecek meziyet ve kabiliyettedir. Ama bugün ülke için fedakârlık gösterme zamanı. Bu nedenle bugün her liderin tarihî bir sorumluluğu var.

11. toplantıdan sonra yayınlanan bildiri insanları rahatlatarak cumhurbaşkanı adayını belirleme şekli olarak “Altı partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz” cümleleri çok önemli. Bu cümleler su-i niyet eseri olarak doğrulanmamış söylentiler üzerinden Millet İttifakı’nı yıpratmaya çalışan AKP iktidarının hizmetkârı gazeteci ve anketçilerin adayla ilgili görüşlerini boşa çıkardı. Millet İttifakı liderlerinin his, duygu, şahsî ve parti menfaatinden sıyrılarak sağduyuyla karar vereceklerini anlıyoruz.

Ekmeleddin İhsanoğlu ve sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan hayal kırıklığını yaşamamak ve CHP seçmenini firesiz sandık başına götürebilmek için cumhurbaşkanı adayının kesinlikle Millet İttifakı’nın en büyük partisi içerisinden olmalı ve ortak adayla seçime gidilmeli. İttifakı meydana getiren partilerin tabanının tamamının oy verip, sahiplenebileceği bir isim olmalıdır.

Kamuoyu; birleştirici, mütevazı kişiliği ile her kesimi kucaklayıp toplum önünde vali-bakan, halkı azarlamadan naif dille devletin şefkatli elini gösteren bir aday bekliyor. Bunun yanı sıra donanımlı, devlet terbiyesi ve yönetim tecrübesiyle takım çalışması yapabilecek kibirsiz birinin olması olmazsa olmazlardandır. Elbette ki liderler bu konuda toplumun beklentilerine karşı gerekli hassasiyet ve özeni göstererek cevap verecek, bundan kimsenin kaygısı olmasın.

İttifak liderleri seçim sonrasını da göz önünde bulundurmak zorundadır. Eğer seçimden sonra Millet İttifakı partilerinin bünyelerindeki huzur bozulursa, ittifakın ortaya koyduğu kararlar TBMM’de gerçekleşmez, sıkıntı yaşanır. Seçim sonrasında iktidar partilerinde genel başkanlık kavgasıyla geçmişin DYP veya ANAP’ına dönüp bu projenin inkıtaya uğrama yönünü de düşünmeleri gerekir.

Millet İttifakı her kesimin desteğini almayan bir ismi cumhurbaşkanı adayı gösterip seçimi kaybederse milletin yeşeren umutlarını toprağa gömen bu parti ve liderlerin siyasî mevta olmalarına yol açabilir.

Bugün “Yarının Türkiye’si”nin cumhurbaşkanını seçmeye karar verme günüdür!