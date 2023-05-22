Milletin basiret gözü körleşirse

Başımızdaki göze basar, kalp gözüne de basiret denir.

İdrak, zekâ, ilim, tecrübe, kalp ile görme, doğru ve ölçülü bakış, uzağı görme, kavrayış, ferasettir basiret. Olaylara basiret ile bakınca hakikati keşfedilerek gerçek yanlıştan ayırılır ve doğru olarak yanılmadan görülür olayların mahiyeti.

Bazen toplumun ve kişinin o anda basireti bağlandığı için var olan gerçeğe odaklanamaz. Olayların mahiyeti görülemez, karar verilse de yanlış karar verilir. Basiret ve öngörü ile işin iç yüzü görülemediği zaman hem kişi hem de toplum sonuçta zarar görür. Tarihte bunun örnekleri çoktur. 14 Mayıs’ta bu yaşandı…

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri basirete ayrı bir önem vererek “…Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse, iman kalesi tehlikededir. İşte benim ızdırabım, yegâne ızdırabım budur” der. (Tarihçe-i Hayat- Tahliller) Bu cümlelerden basiretin çok önem arz ettiğini, olayları doğru okuyarak karar verme meziyet ve vasfı olduğunu anlıyoruz.

Bediüzzaman Said Nursî 31 Mart vakasında İngilizlerin parmağını basireti ile gördüğü için o gün olaylara karşı çıkarak sükûneti sağlamak istemişti. Ama işin mahiyetini anlayamayan, basiret gösteremeyen Derviş Vahdetî gibi insanlar olayları alevlendirdiler. Sonuç ortada, kaybeden inanan kesim oldu. Aynı basiretsizliği Bitlis ve Şeyh Said olayını tertipleyenler de gösterdi. Bu olaylarda da yine basiret sahibi Bediüzzaman haklı çıktı, ama millet çok zarar gördü.

Hicaz’da bulunan Kutb-u Azam, Süfyan konusunda Bediüzzaman ile aynı fikirde olmamıştı, Bediüzzaman beddua ederken o ise ıslahına dua etmişti. İşin mahiyeti anlaşılınca yıllar sonra Kutb-u Azam edilen duaya âmin diyerek ona katılmıştı. Bu olay Bediüzzaman’ın asrımızdaki olaylarda basiretle karar verdiğini gösterir. (Son Şahitler- Çaycı Emin’ in Hatıraları)

Said Nursî Hazretlerinin meslek ve meşrebini hayatlarının gayesi olarak gören Yeni Asya Cemaati bu güne kadar her olayda isabetle karar vermiştir. Zamanla olaylar onları hep haklı çıkardı. 12 Eylül ve diğer olaylarda olduğu gibi…

Güz ve bahar umumi meşveret toplantılarında Millet İttifakı’nın desteklenmesi yönünde karar verilmişti. Hatta Millet İttifakı’nın önemini ortaya koyan broşür bile çıkarıldı. Ama diğer kesimler ve seçmen Yeni Asya Cemaatinin gösterdiği basireti gösteremediği için 14 Mayıs’ta Millet İttifakı cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde başarılı olamadı. Millet İttifakı 28 Mayıs’ta 2. tur seçimlerine güzel hazırlanabilir ve millette gerekli basireti göstererek destek verirse seçim kazanılabilir.

Bu gün Millet İttifakı’nın gerçekleştirmek istediği, herkesi kucaklayan bir demokrasiye, ülkenin ihtiyacı var. Gerilim politikaları son bulunca ülkede huzur hâkim olacak, ekonomik problemler ve hayat pahalılığı çözülünce de ülkenin önü açılacak. Her alanda çok güzel gelişim ve değişim yaşanacak. Bunların olması için seçmenin basiret göstererek Millet İttifakı’na destek vermesi gerekir.

“Meşhurdur ki, bir zaman İslâm kahramanlarından ve Cengiz’in ordusunu müteaddit defa mağlûp eden Celâleddin-i Harzemşah harbe giderken, vüzerâsı ve etbâı ona demişler: ‘Sen muzaffer olacaksın. Cenâb-ı Hak seni galip edecek.’ O demiş: ‘Ben Allah’ın emriyle, cihad yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenâb-ı Hakk’ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlûp etmek onun vazifesidir.’ İşte o zat bu sırr-ı teslimiyeti anlamasıyla, harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur.” ( 16. Lema)

Bizler de Celaleddin-i Harzemşah gibi üzerimize düşen görevimizi yapıp, Cenab-ı Hakkın vazifesine karışmamalıyız.