Okuduğunu anlamak veya anlayamamak

Anlama, okumanın en önemli bir unsuru ve problem çözmenin ana esasıdır. Olaylara doğru manalar yüklemek ve doğru teşhisler koyup çözümler üretmek anlamaktan geçer.

Bir hakikatin anlaşılmaması insanı yanlış sonuçlara götürür, bu nedenle konular üzerinde bilmeden ahkâm kesmenin bedeli çok ağır olur. Atalarımızın “Yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder” demesinin gerçek nedeni budur.

Kendisine verilen bir risaleyi okuyan Müslüman Fransız “Verdiğiniz kitabı sabaha kadar nefes nefese okudum. Hayretler içinde kaldım. İslâm’ın, insanlığın temel sorunlarının nasıl çözebileceğini bu kadar beliğ, sarsıcı, yüksek bir felsefî dille anlatan başka bir kitap görmedim. Kitabı bitirdiğimde, yeniden Müslüman olmam gerektiğine karar verdim” diyor. (Yusuf Kaplan gazete yazıları)

Bediüzzaman’ın cihanşümul davasının boyutlarının bir gecede okunan bir risaleyle ortaya konulması, gerçek manada bir anlamadır. Ama Risale-i Nur hakikatlerini tanıtmak için mektuplar yazan, bizzat kişileri ziyaret eden, insanlara Risale-i Nur eserlerini gönderen ve ayrım yapmadan ziyaretine gelenleri kabul edip müşfik bir dille dersler vererek risaleler hediye eden Bediüzzaman’ın ne yapmak istediğini, Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulundan bir grubun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını ziyarete tepki gösterenler anlayabilseydiler, bu ziyaretten rahatsız olmazlardı. Risale-i Nur eserlerini okumayan, okuduğunu anlamayan veya başkalarının yönlendirmesi(!) ile çok az sayıda insanın ziyarete tepki vermesi, bize geçmişte Yeni Asya Gazetesinin ders salonuna girmesine karşı çıkan insanları veya Bediüzzaman Demokratların Nurcuları takdir etmelerinden memnun olup dua edenleri (Emirdağ Lah. s. 520) 1980’de ihtilalle Demokratları devirenlere alkış tutanları hatırlatıyor ve onlar gibi bunlar da yanlış yapıyor.

Biz dost, düşman ayrımı yapmadan herkesi ziyaret eder, Bediüzzaman’ın cihanşümul davasını anlatırız. Paylaşmaktan havfsız gurur duyarız. Bu hoşgörüden yoksun düşmanca tavırlar düşündürücü ve irdelenmesi gereken bir olay!

Önümüzdeki yıl yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimini ne pahasına olursa olsun kazanmak için Cumhur İttifakı her gün biraz daha muhalefete yönelik söylemlerini sertleştirmekte. Demokratların içinde bulunduğu Millet İttifakını destekleyen Yeni Asya’ya karşı yapılan bu tahripkâr ve ölçüsüz tenkitlerin Cumhur İttifakının sertleşen söylemleri ile eş güdümlü olduğu kanaati var okuyucularımızda.

Bediüzzaman Said Nursî Demokrat Parti ortaya çıkıp iktidar olunca sahip çıkmış, destek vermiş ve yanlış yapmaması için çok konuda tavsiyelerde bulunmuştur. Aynı şekilde Yeni Asya Gazetesi yayınları ile Yönetim Kurulu da ziyaretlerle Millet İttifakı partilerine tavsiyelerde bulunarak yol göstermesi gerekir. Hatta bu ziyaretlerin sıklaştırılması bir ihtiyaçtır.

Emekli Büyükelçi İsmail Berduk Olgaçay “Tasmalı Çekirge” isimli eserinde güç odakları tarafından “insanlar kullanılır, ama kullanılan insan kullanıldığını bilmez” diyerek bir hakikate parmak basar. Yoksa bu ziyaretten rahatsız olanlar bu oyunun parçası mı?

Yeni Asya okuyucusu bu tepkileri aklıselim ile değerlendirerek Bediüzzaman’ın “Mihenge vurmadan almayınız. Çok silik söz ticarette geziyor” (Münazarat s.49) ölçüsüne vurduğu için tasvip etmiyor. Basiret sahibi Yeni Asya okuyucuları anam- babam sana feda olsun diyerek Resulullah’ın etrafında pervane olan sahabeyi örnek alarak kimseye figüran olmaz.

Uhuvvet ehli halis ve ihlâslı bir dava adamı kardeşinin yanlış yaptığını düşündüğünde özelden görüşür ve davasına zarar vereceğini düşünerek kamuoyu önünde tepki koymaz.

Bütün Yeni Asya okuyucuları “Yolunuz doğru ise gerisi hikâye. Yola devam, laf yetiştirmeye gerek bile yok” yorumuyla bir hakikati haykıran “Akif” isimli okuyucumuz gibi düşünmekte…