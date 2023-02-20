Şimdi duâ vakti

ŞİİR

Doksan saniyede yok oldu on il, Hatay, Yıkılmaz deniyordu, yıkıldı çok saray. Sebep oldu depreme o gün kırılan fay, Bir sebebe bağlıdır dünyada her olay. Umumi hatadandır umumi musibet, Haktan yana olmazsa bütün halk, millet. Harekete geçer yel, deniz, arz, semavat, Ortaya çıkar büyük bir tufan, felaket. Düğmeye bastığı an Rabb-ı Zül Celal’in, Öfke ile deprenir küre-i arz, zemin. Bunda payı çoktur hak düşmanı zalimin, Sıkıntı çeker suçsuz ehl-i iman, mümin. Depremde hayli çok olur zarar ziyan, Enkaz altında kalır eşya, mal ve can. Seferber olur, koşar millet duyduğu an, Bir ikaz, uyarıdır musibet, her tufan. Enkazda çok can verdi çocuk, genç ve yaşlı, Perişan bütün ülke, halk kalben yaralı. Şehit muamelesi görür, mümin şanslı, Sadaka hükmündedir onun dünya malı. Zelzele anındaki o ses dehşet saçar, Buna mana verilmez, beşer bundan korkar. Çaresizdir her insan, o gün çare arar, Bir an için kıyamet koptuğunu sanar. Ana baba günüdür, o gün şartlar ağır, Sükût eder o günde esbap ve anasır. Mesken olur millete konteynırla çadır, Sükûnet şart; gerekli teslimiyet, sabır. Deprem “İlahî ikaz” Kutlular deyince, Ehl-i dünya saldırdı ona yıllar önce. Sanıyorlardı ki bu dünya bir eğlence, “İlahi ikazdır” her musibet bence. Gafil kafaya tokmak olur her zelzele, Çok dersler vardır her bir günahkâr, gafile. Ayar verilmeli göz, dil, el, her fiile, Pişmanlık para etmez kapılınca sele. Gaflet zamanı değil, şimdi dua vakti. Duayla celp edilir Allah’ın rahmeti. Tehir eder musibet, afat, felaketi, Harekete geçirir şefkat muhabbeti. Yıllar önce yazıldı deprem risalesi, Değerli eserin her kelime, cümlesi. Depremin hem maddi hem manevi veçhesi, Soruları Üstadla cevap bulur hepsi. Ya Rabbi afetlerden ülkeyi sen koru, Pahalıya mal etme, kolay et her zoru. Enkazdaki her insan, her bir masum yavru, Huzurda el açarak ediyor tazarru.

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