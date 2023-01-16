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16 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Son olaylar Cumhur İttifakını sarstı

İlimdar Kaya
16 Ocak 2023, Pazartesi
Son günlerde ülkede gerçekleşen olaylardan dolayı iktidar ve Cumhur İttifakı çok sıkıştı, bu olaylar kamuoyundaki rüzgârı aleyhlerine döndürdü.

Kamuoyu, gözü önünde gerçekleşen olaylardan rahatsızlık duyuyor. Yandaşlar ile birlikte gündemi değiştirmek isteseler de başarılı olamıyorlar.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza ve getirilen siyasî yasak toplumun her kesiminden çok büyük tepki gördü. Altılı Masa liderlerinin Saraçhane’de kalabalık bir mitingde verdiği birlik, beraberlik ve sert mesajlar kitleleri harekete geçirince Cumhur İttifakı sarsıldı. Kendi taraftarlarından da tepki aldılar, evdeki hesap çarşıya uymadı. 

İmamoğlu hakkında soruşturma raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmayı yapan heyet başkanının görevi bırakmasından sonra Mersin AKP milletvekili adayı olan kişinin heyetin başkanı yapılması Ekrem İmamoğlu tarafından kamuoyuna açıklandı. Yine aynı müfettişin İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı iken ihaleye fesat karıştırmayla suçlanarak iki yıl sonra soruşturma açılması iktidara karşı toplumsal tepki oluşturdu. İmamoğlu’nu görevden alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesinin imkânlarını seçimde kullanma istekleri milletçe anlaşıldı. 

Türk İş’in istediği asgari ücret iktidar tarafından verilmeyince, iktidar “asgari ücreti işveren ile birlikte Türk- İş belirledi” açıklaması yaptı.  Sosyal Güvenlik Bakanının sendikalar aleyhinde konuşması, Türk-İş’in de bunu yalanlaması işçi kesimiyle iktidarın arasını açtı. Asgari ücret ile övünseler de işçi kesimini karşısına alan iktidar ve Cumhur İttifakı bu olaydan çok büyük zarar gördü. Bu olumsuzluk her şeyi ben bilirim ve herkes bana tabi olacak düşüncesinin mahsulü. 

Aralık ayı enflasyonu TÜİK tarafından %1.18, yılık ise %64.27, açıklandı. ENAG Aralık ayı enflasyonunu %5.18, yıllık ise % 137. 55, İstanbul Ticaret Odası ise Aralık ayı enflasyonunu %2.94, yıllık ise %92.97 olarak açıkladılar. ENAG ve İTO nun enflasyon rakamları TÜİK in rakamları ile örtüşmüyor.  Çarşı ve pazardaki fiyatlar da göz önünde.  

Vatandaşın ödeyeceği ceza ve harçlar iktidar tarafından %123 artırıldı. Memur ve memur emeklilerine önce %25zam yapıldı, 24 saat sonra da 5 puan daha verilerek %30 müjdesi verildi (!) Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü düştüğü için geçim sıkıntısı çeken dar gelirlinin maaşında gerçek enflasyon kadar artış yapılmayınca kamuoyunda iktidara karşı tepki ve öfke oluştu.

Ankara’da Cumhur İttifakının küçük ortağı partinin yan kuruluşu teşkilatın eski genel başkanı öldürüldü, cinayeti işleyen şahıs yakalanamadı. Olaya bir milletvekilinin adının karışması, bir partinin İstanbul il teşkilatından bir kişi ile iki polisinin tutuklanması gibi ortaya saçılan birçok iddia var.

Teröristlerin ayakkabı numarasını bildiğini söyleyen İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanının sessizliğe bürünmesi manidar. Cumhurun ortağı MHP’nin de sessiz kalması, bir taziye mesajı dahi yayınlamaması düşündürücü.

İstanbul İstiklal Caddesindeki terör olayının faili terörist kısa sürede yakalanarak boy boy resimleri basına servis edilmişti. Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, AKP ve MHP yetkilileri açıklama yapmıştı. Neden, niçin iktidar ve Cumhur İttifakı bu olayda susuyor? Bu olay aydınlatılmalı, aydınlatılmazsa iktidar altında kalır. Bu suskunluk kamuoyunu çok rahatsız etti. 

İçişleri Banlığında müşavir olduğu söylenen kişinin 8000 trolü yönlendirmesi, aldığı ihaleler ile maddi imkân sağlamasının kamuoyuna açıklanması nazarları bu olaya çevirdi.

Bu gidişle AKP sandıkta büyük bedel ödeyecek gibi… 

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