Terör insanlığın düşmanıdır

Eski tabirle anarşi, bugünkü tabirle terörizm insanlığın düşmanıdır.

Terörün dini imanı yoktur; hedefi, mağdurları ve sonuçları vardır. Bütün insanî meziyetleri bozulan, tefessüh ederek adeta canavarlaşan teröristler tahrip etmekten, öldürmekten zevk alırlar, kandan beslenirler. İstiklal Caddesinde 6 masum insanımızın öldürülmesi, 81 vatandaşımızın da yaralanması ülkeyi yasa boğdu.

İstiklal Caddesi İstanbul’un kalbidir. Binlerce yıllık bir geçmiş ile İstanbul’un ortasında yer alan bu cadde insanların İstanbul’a geldiklerinde ziyaret ettikleri önemli yerlerden biridir. Bu cadde İstanbul’daki yabancıların uğrak yeri olmasından dolayı eylem ses getirir, bu nedenle eylem Türkiye ile ilgili dünyaya olumsuz mesajlar vermek için yapılmıştır. İstiklal Caddesinin seçilmesi tesadüfî değil.

Teröristlerin ayakkabı numaralarını bildiğini söyledi İçişleri Bakanı. “Sınırlarımızdan bizden habersiz kuş uçmaz” dedi. Ama 1000 km’den fazla mesafeden ülkemize gelerek 4 ay burada yaşayıp, tekstil fabrikasında çalışan ve malum caddede günlerce keşif yapan bir terörist nasıl tesbit edilemedi! Olaydan kısa süre sonra eylemi yapan terörist kıskıvrak yakalandı. Ama olay öncesinde İstiklal Caddesinde 40 dakikadan fazla bankta oturan kadın terörist tespit edilip yakalanamadı.

Milletimizin üzüldüğü, moralinin bozulduğu bu zor günlerde iktidar ve muhalefet ile ülkede herkes bir ve beraber olmalı. Ayrıştırıcı beyanatlardan herkes kaçınarak sağduyulu davranmalı. Terörizme karşı birlik, beraberlik mesajının verilmesi bu işin içinde olan terör örgütlerinin cesaretlerini kırar, yılgınlığa iter.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim İstiklal Caddesinde ki bütün esnafa moral-cesaret vererek başsağlığı dilemesi, bundan önce de İçişleri Bakanı esnafı ziyaret etmesi böylesi günlerde çok önemli ve değerli.

Bunun yanında akıl almaz bir şekilde bir gazetenin “Kılıçdaroğlu Ekim ayında ‘Kasım’ı bekleyin’ demişti! ‘Patlamayı mı kastetti?’ sorusu gündemde” şeklinde haberleştirilmesi çirkin bir davranıştır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısının olaydan sonra İstiklal Caddesinde “Türkiye eski Türkiye değil. Bunu herkes böyle bilsin. Her yönüyle şu anda güvenlik yönünde, huzur yönünde istikrarı sağlamış bir ülke… Türkiye tüm kararlığıyla yoluna devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, başkanlığında, dimdik devam edeceğiz” şeklinde konuşmasını, birçok kişi gibi, ben de uygun bulmuyorum. Ülkenin birlik ve beraberliğinin hedef alındığı bu günlerde devlet yetkilileri kucaklayıcı dil kullanmalı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşarak başsağlığı dileğinde bulunan ABD dâhil 97 ülke ve uluslararası kuruluşlara şükranlarını sundu. Ama uluslararası arenada ülkemizi sıkıntıya sokacak bir dille İçişleri Bakanı Soylu’nun “Amerikan Büyükelçiliği’nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz” sözlerine AKP yetkilileri de konuşmaya sahip çıkamadılar, tevil ettiler.

Savaş nedeniyle ülkemizde milyonlarca Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır. Terör örgütünün eylem için Suriyeli birini seçmesi tesadüfî değil, düşündürücüdür. Çatışma çıkarmak ve Suriyeli sığınmacılara yönelik nefret söylemini ve yabancı düşmanlığını körükleyerek huzuru bozmak için yapılan bir provokasyon olabilir. Bu nedenle terör örgütünce sinsi ve dessasça kurgulanan oyuna gelinmemeli.

PKK-PYG açıklamalarıyla, HDP eski Genel Başkanının terörü lanetleyerek, terörle arasına mesafe koyan mesajlarını boşa çıkarmak, gölgelemek istiyor. PKK HDP’nin kontrolünden çıkmasını istemiyor. HDP’yi PKK’nın kucağına itmemek için herkes sorumlu ve sağduyulu davranmalı.

Bu terör eyleminin çok düşündürücü yönleri var, gerekli dersler çıkarılmalı.