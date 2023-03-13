Türkiye kazandı

2 Mart Perşembe günü Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılan Millet İttifakı toplantısında aday tespitinde kriz çıkmıştı.

5 parti Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın adayı olması yönündeki teklifine İyi Parti Lideri karşı çıkarak Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş’ın adaylığını önermişti.

Bir gün sonra Meral Akşener köprüleri atarak siyasî nezakete uygun olmayan sözlerle ittifakın diğer parti liderlerini itham ederek Cumhuriyet Halk Partili İstanbul ve Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlarını göreve çağırdı. Bu hareket ne İyi Partinin kendisine ne de muhalefete fayda sağladı. Masa devrildikten sonra da İyi Partili yetkililerin açıklamaları hoş değildi.

Dereyi görmeden paçayı sıvayan İyi Parti bir profesörle adaylık için görüşmeye kalkması da hatalar zincirinin başka bir halkası. Bu hatanın yapılmaması gerekirdi.

İyi Parti Cumhur İttifakına birçok malzeme verdi, bunlar Cumhur İttifakı tarafından zaman zaman kullanılacak. Bu kriz çok konuşulacak gibi.

Millet İttifakı bütün kesimleri demokrasi etrafında birleştirerek ülkenin önünü açacağına inandırmıştı. Krizle istikbale ait umutlar kırılınca İyi Partiden istifalar oldu, hatta E-Devlet kilitlendi.

Cumhur İttifakı ise Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacakları hayaliyle sevinçlerinden 4,6,8 köşe oldular, çok mutluydular. İyi Partiyi Cumhur İttifakına katılmaya bile davet ettiler.

Değişik dünya görüşlerine sahip Millet İttifakı bu güne kadar her konuyu uzlaşarak çözdü. Bu adaylık meselesi de aynı yöntemle çözülebilirdi. İyi Parti Lideri öfkesine hâkim olup kırıp dökmeseydi bu kriz çıkmazdı. Bakanlık, TBMM Başkan Vekilliği, Genel Başkan Danışmanlığı ve birkaç dönem milletvekilliği yapmış tecrübe sahibi bir şahsiyete bu fevri çıkış yakışmadı.

İlk günün heyecan ve öfkesinden kurtulan İyi Parti Millet İttifakı’nın bugüne kadar yaptığı değerli çalışmaların heba olacağını, masayı devirerek yanlış yaptığını, İttifaktan ayrıldığında büyük yara alacağını gördü. Buna kamuoyunun baskısı, Cumhur İttifakı’nın basına yansıyan memnuniyeti de eklenince krizi çözmek için arka kapı diplomasisi başladı ve uzlaşma yolu arandı. Bu yol bulununca eteğindeki taşı döken İyi Partinin tekrar masaya dönmesiyle akl-ı selim galip geldi. Çünkü liderler “masadan ayrılan masanın altında kalır” diyorlardı. İyi Parti de masanın altında kalmaktan kurtuldu.

İnşallah bundan sonra artçı sarsıntılar ile Millet İttifakı bir daha sarsılmaz. Bu krizden masadaki partilerin liderleri gerekli dersleri çıkarmışlardır. İyi Partililer de menfî söylemlerine son verirler herhalde.

İyi Parti krizin çözümüyle ittifakta kalıp kazanmayı, ittifaktan ayrılıp kaybetmeye tercih ederek masaya döndü. Akl-ı selim, istişare, diplomasi ve uzlaşının ne kadar önemli olduğunu gördüler.

Genel Başkanların etrafında yer alan Danışmanlar, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu üyeleri çok önemlidir, Genel Başkan’ın eli, ayağı, gözü, kulağıdırlar.

Ama son olayda üzerlerine düşen görevi yapamadılar. Kurmay heyeti ortaya çıkacak sonucu hesaplayamadığı için büyük yara aldı, freni patlamış araba gibi partinin duvara toslamasına engel olamadılar.

Evet, krizin çözümüyle sağduyu ve akl-ı selim kazandı. Demokrasi etrafında kenetlenen kesimler kazandı. Ülkenin geleceği olan gençler kazandı. Yüksek enflasyon altında ezilerek hayat pahalılığına yenik düşen dar gelirli kazandı. Kısacası 85 milyonluk Türkiye kazandı…

Peki, kimler kaybetti; Her dönem devlette çöreklenen karanlık güçler, beşli çete, Cumhur İttifakı ve yandaş medya kaybetti…

Millet İttifakı gerekli tahkimatı yaparak eskisinden daha güçlü şekilde yüksek moralle yoluna devam ediyor.