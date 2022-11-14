"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Türkiye Yüzyılı’ndan örnekler

İlimdar Kaya
14 Kasım 2022, Pazartesi
AKP 2002 seçimlerinde yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar ile mücadele edeceğini söyleyince halkın desteğini alarak iktidar oldu. Fakat 3 “Y” parolası ile yola çıkan AKP, 3 “Y” ile mücadelede başarılı olamadı, sınıfta kaldı.

AKP’nin medyaya ve topluma uyguladığı engellemelerden sonra hürriyetlerde daralma oldu. Yandaş olmayan iş çevrelerine baskılar yapılarak fabrikaları TMSF’ye devredildi. Muhalif gazeteciler baskı ile patronlarca işten çıkartıldı, bazı gazeteciler hapse atıldı. Gazeteler baskı ile el değiştirdi. Yıllardır Yeni Asya gazetesine resmî ilan ve basın kartlarının verilmeyişi medya ve gazetelere yapılan uygulamanın boyutunu gösteriyor.  Bazı televizyon kanallarına RTÜK’den cezalar yağdı. Gençler, sanatçılar gözaltına alınırken, polis orantısız güç kullanmaya devam ediyor. İnternet, sosyal medya ve basının susturulması için enformasyon yasası çıkartıldı. 

Bu baskıların sonucu olarak Sınır Tanımayan Gazetecilerin (RSF) yayınladığı  Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 2005 yılında 98’inci sırada yer alan Türkiye’nin, 2022 yılında Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke içerisinde 149’uncu sıraya geriledi.

“Cato Institute ve Fraser Institute”nin 2021 yılında 165 ülke arasında 82 farklı özgürlük alanında yaptığı “İnsanî Özgürlük Endeks”inde 2020 yılında 119 sırada yer alan Türkiye 139. sıraya geriledi.  

İktidara geldiklerinde “Türkiye’nin yasaklar ülkesi olduğunu” söyleyenler daha da otoriterleştiler.  “İleri demokrasi” söylemi lafta kaldı.

AKP 2002’nin 11. ayında iktidara geldiğinde 1 dolar 1.61 TL, enflasyon ise 31. 8 idi. Bugün ise 1 dolar 18.5 civarında, enflasyon ise 85.51 oldu. 20 yıllık AKP iktidarının fotoğrafı bu. Bağımsız ekonomistler ise enflasyonu %170 olarak açıklıyor. Yüksek enflasyon halkın alım gücünü düşürerek fakirleştirdi.  

Paramız tüm zamanların en düşük değerine geriledi. Kur korumalı tl mevduat hesabına rağmen dövizdeki yükseliş durdurulamıyor. 

“Bu ülke paradan para kazananların ülkesi değil. Bu ülke emeğiyle, alın teriyle üreterek kazananların ülkesi olacak” demişlerdi. Zenginler hazine garantili kur korumalı mevduat ile milyarlar kazanarak hayat pahalılığından etkilenmeden sırça köşklerde keyif sürerken, dar gelirliler açlık, sefalet içinde yaşıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik had safhada. Hani yoksullukla mücadele edilecekti?

Yolsuzluklarda büyük artışın olması ipin ucunun kaçtığını gösteriyor. Son günlerde bir milletvekili ile boşandığı rektör kocasının ve kardeşi eski SPK başkanının ortaya saçılan yolsuzluk ve rüşvet iddiaları açgözlülük, yağmacılığın ulaştığı örnekleri olarak ileri sürülüyor. 

Kamu-özel ortaklığı ile yüklenici firmalara gelir garantisi verilmesi, bazı kamu ihalelerindeki usulsüzlükler, Deniz Feneri yolsuzluğunun üzerinin kapatılması ve 17-25 Aralık yolsuzluğuna karıştığı ileri sürülen kişilerden birinin büyükelçi yapılması yolsuzlukla mücadelenin unutulduğunu gösteriyor?

Bir emniyetçi “Eğer bir yerde sürekli hırsızlık oluyorsa, oradaki karakolun emniyet amiri hırsızlığa ortaktır” demişti. Bu sözler düşündürücü değil mi?

“Bu zalim iktidar millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor” diyerek çay-simit hesabı ile iktidara gelenlerin durumunu Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın, “Hırsızlık yapan var. Malı götüren var. Onun bunun malına el koyan var. Adam öldüren var” iddiaları özetliyor.

İşte “Türkiye Yüzyılı”nın fotoğrafı! 

Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocuklar okula gitmeye korkuyor

    'Kadın saldırganın bombayı patlatması sonucu eylemin gerçekleştiğini değerlendiriyoruz'

    İstanbul'daki patlamayla ilgili "geçici yayın yasağı" kararı

    ABD'de iki gösteri uçağı havada çarpıştı: 6 kişi öldü

    Beşiktaş-Antalyaspor maçı ertelendi

    "İlk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var"

    Beyoğlu'ndaki patlamayla ilgili son gelişmeler: "Acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır"

    Çevreyi kirletenler parmak izlerinden tespit ediliyor

    Ukrayna'da Herson sevinci

    Joe Biden ile Şi Cinping arasında kritik görüşme

    Cezayir - Medea'da 4,5 büyüklüğünde deprem

    ABD'de iki gösteri uçağı havada çarpıştı

    Arnavutluk'taki protestolar saatlerce sürdü

    ABD'de Demokratlar, Senatoda çoğunluğu garantiledi

    Kars -7'yi dereceyi gördü

    Lübnan cumhurbaşkanını seçemiyor

    Zelenskiy: Donetsk bölgesi tam bir cehennem

    Kararsız seçmenler, 6'lı masaya daha yakın

    Her indirime kanmayın

    Hekim göçünün önüne geçmeliyiz

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Helalleşmeden kimler rahatsız
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyaset sanatı ve fırdöndü aktörler
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Hak-Hukuk ihlâlleri
    Risale-i Nur'dan

    Allah hesabına bakan, her ne görürse ilimdir
    Ali FERŞADOĞLU

    Eskiden işleri şahıslar yürütürdü
    Yeni Asya'dan Size

    Kitap fuarları
    M. Said ZEKİ

    Yâ Huu.. ve Nüktesi
    İlimdar Kaya

    Türkiye Yüzyılı’ndan örnekler
    Süleyman KÖSMENE

    Adakta ince nükteler
    Mehmet KARA

    Güçlü, demokratik, hürriyetçi, adil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.