Türkiye Yüzyılı’ndan örnekler

AKP 2002 seçimlerinde yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar ile mücadele edeceğini söyleyince halkın desteğini alarak iktidar oldu. Fakat 3 “Y” parolası ile yola çıkan AKP, 3 “Y” ile mücadelede başarılı olamadı, sınıfta kaldı.

AKP’nin medyaya ve topluma uyguladığı engellemelerden sonra hürriyetlerde daralma oldu. Yandaş olmayan iş çevrelerine baskılar yapılarak fabrikaları TMSF’ye devredildi. Muhalif gazeteciler baskı ile patronlarca işten çıkartıldı, bazı gazeteciler hapse atıldı. Gazeteler baskı ile el değiştirdi. Yıllardır Yeni Asya gazetesine resmî ilan ve basın kartlarının verilmeyişi medya ve gazetelere yapılan uygulamanın boyutunu gösteriyor. Bazı televizyon kanallarına RTÜK’den cezalar yağdı. Gençler, sanatçılar gözaltına alınırken, polis orantısız güç kullanmaya devam ediyor. İnternet, sosyal medya ve basının susturulması için enformasyon yasası çıkartıldı.

Bu baskıların sonucu olarak Sınır Tanımayan Gazetecilerin (RSF) yayınladığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 2005 yılında 98’inci sırada yer alan Türkiye’nin, 2022 yılında Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke içerisinde 149’uncu sıraya geriledi.

“Cato Institute ve Fraser Institute”nin 2021 yılında 165 ülke arasında 82 farklı özgürlük alanında yaptığı “İnsanî Özgürlük Endeks”inde 2020 yılında 119 sırada yer alan Türkiye 139. sıraya geriledi.

İktidara geldiklerinde “Türkiye’nin yasaklar ülkesi olduğunu” söyleyenler daha da otoriterleştiler. “İleri demokrasi” söylemi lafta kaldı.

AKP 2002’nin 11. ayında iktidara geldiğinde 1 dolar 1.61 TL, enflasyon ise 31. 8 idi. Bugün ise 1 dolar 18.5 civarında, enflasyon ise 85.51 oldu. 20 yıllık AKP iktidarının fotoğrafı bu. Bağımsız ekonomistler ise enflasyonu %170 olarak açıklıyor. Yüksek enflasyon halkın alım gücünü düşürerek fakirleştirdi.

Paramız tüm zamanların en düşük değerine geriledi. Kur korumalı tl mevduat hesabına rağmen dövizdeki yükseliş durdurulamıyor.

“Bu ülke paradan para kazananların ülkesi değil. Bu ülke emeğiyle, alın teriyle üreterek kazananların ülkesi olacak” demişlerdi. Zenginler hazine garantili kur korumalı mevduat ile milyarlar kazanarak hayat pahalılığından etkilenmeden sırça köşklerde keyif sürerken, dar gelirliler açlık, sefalet içinde yaşıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik had safhada. Hani yoksullukla mücadele edilecekti?

Yolsuzluklarda büyük artışın olması ipin ucunun kaçtığını gösteriyor. Son günlerde bir milletvekili ile boşandığı rektör kocasının ve kardeşi eski SPK başkanının ortaya saçılan yolsuzluk ve rüşvet iddiaları açgözlülük, yağmacılığın ulaştığı örnekleri olarak ileri sürülüyor.

Kamu-özel ortaklığı ile yüklenici firmalara gelir garantisi verilmesi, bazı kamu ihalelerindeki usulsüzlükler, Deniz Feneri yolsuzluğunun üzerinin kapatılması ve 17-25 Aralık yolsuzluğuna karıştığı ileri sürülen kişilerden birinin büyükelçi yapılması yolsuzlukla mücadelenin unutulduğunu gösteriyor?

Bir emniyetçi “Eğer bir yerde sürekli hırsızlık oluyorsa, oradaki karakolun emniyet amiri hırsızlığa ortaktır” demişti. Bu sözler düşündürücü değil mi?

“Bu zalim iktidar millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor” diyerek çay-simit hesabı ile iktidara gelenlerin durumunu Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın, “Hırsızlık yapan var. Malı götüren var. Onun bunun malına el koyan var. Adam öldüren var” iddiaları özetliyor.

İşte “Türkiye Yüzyılı”nın fotoğrafı!