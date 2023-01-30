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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Ümit hayatın lokomotifidir

İlimdar Kaya
30 Ocak 2023, Pazartesi
Fiyat artışlarını marketlere, dövizdeki yükselişi dış güçlere ve cari açığı da dünyadaki enerji artışlarına bağlayan Cumhur İttifakı devletin bütün imkânlarını kullanarak seçime yoğun şekilde asılıyor.

Basının %95’i elinde olmasından, başta cumhurbaşkanı olmak üzere bakan, milletvekilleri ve yandaş gazeteciler televizyonlarda iktidarı överek muhalefete ağır ithamlarda bulunuyorlar. Hangi kanalın düğmesine dokunsanız onları görüyorsunuz. 

SADAT gibiler muhalefet liderlerini tehdit ederken, diğer yandan milleti korkutan siyasî cinayetin failleri yakalanamıyor. Valiler kamu görevlilerinin mitinglere katılmalarını mecburi tutuyor. Cumhurbaşkanının ana muhalefet partisi lideri hakkındaki sözlerini komuta kademesi alkışlıyor. 

Enflasyonun TÜİK tarafından düşük çıkarıldığına dair kamuoyunda kanaat varken enflasyonun düştüğü nazara verilerek “milleti enflasyona ezdirmeyeceğiz” nutukları atılıyor. Esnaf ve işveren fiyatları dondurmaya zorlanarak yandaş kanallar vasıtasıyla kamuoyuna servis ediliyor. Ama gıda fiyatlarında hiçbir düşüş görülmüyor.

TOGG elektrikli araba ve her seçim öncesi olduğu gibi petrol ve gaz bulunması ile toplum ikna edilmeye çalışılıyor. Yüksek enflasyonla ezilen dar gelirliye yapılan maaş zamları abartılıyor, dar ve sabit gelirlinin oyunu almak için ek zam yapılacağı söylentisi yayılıyor.  

20 yıllık iktidarlarında akıllarına gelmeyen dar gelirliyi ev sahibi yapma projeleri ortaya konuyor, metro açılışı yapılıyor. Her bakanlık bir şeyler yaptıklarını gösterme gayreti içinde. 

Seçmenin desteğini almak için “yapamayız” dedikleri EYT’lilerin mağduriyeti giderilmeye çalışılıyor. Öğrencilerin kredi borçlarına ve kamu alacaklarına af getiriliyor. Bir ülke, iktidara destek vermek için gaz alacağını öteliyor.

Altılı Masa’yı dağıtma gayretiyle “yaparsa bunlar yapar” diyerek Erdoğan’ın  dünya lideri olduğu nazara veriliyor, toplumda “yine bunlar kazanır” havası yayılıyor. Ama toplumdan yeterli desteği alamıyorlar, çünkü toplumda “bunlar seçim için yapılıyor” kanaati var.

Hiçbir ölçü tanımayan bu propaganda yöntemiyle kamuoyunu bombardımana tutarak güçlü olduklarını nazara verip “bunlar yine kazanır” propagandasıyla zihinler yılgınlığa itilmek isteniyor. Bu oyuna gelmemek lazım, maç bitmeden sonuç ilan edilmez. İstanbul, Ankara belediye seçimlerinde de aynısını yapmışlardı.    

Semayı bulutla doldurup yağmurla nebatatın tohumlarına neşv ü nema verilmesi gibi, Allah bir şeyin olmasını murat ettiğinde sebepler halk ederek o işi gerçekleştirir, ümitsizliğe gerek yok. Fiilî ve kavlî duayla tevekkül edilmeli. 

Bediüzzaman Said Nursî’nin “Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim; sizler cennet-âsâ bir baharda geleceksiniz” sözlerine kulak verelim ve âmin diyelim. İslam’ın sembolleri olan uhuvvet, hürriyet ve adalet Altılı Masa’yla yeniden neşv ü nema bulacak inşallah. Mana erleri olan bizler ümitsizliğe düşmeden dua edip vazifemizi yaparsak kuvvetimiz birden bine çıkar. 

1977 seçimlerinde ve 1987’de yasakları kaldıran irade gerekli, Fatih’in İstanbul’u fethederken ortaya koyduğu iradeyi tahattur edelim.

Peygamber efendimiz (a.s.m), Medine’ye hicret ederken mağaraya sığındığında Hz. Ebubekir’e (r.a) “Korkma, Allah bizimle beraberdir” der ve olay güzel neticelenir.

Hz. Yunus (a.s), bütün sebeplerin sükût ettiği balığın karnında ümit sayesinde muvaffak oldu.

Bediüzzaman “İnsanları canlandıran emeldir, öldüren yeistir ve yeis, mâni-i herkemâldir” demiş ve o yönde hareket etmiştir. İdealler ümitle yeşerir, çiçek açar, ağaç olur ve meyve verir. 

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