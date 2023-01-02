Üzülme dostum sabret, sık dişini, Allah Hâkimdir ihmal etmez seni, Bitirecek o; korku, kavga, kini, Göreceksin sen gözünle hepsini. Büyük bir kazanç İttifak-ı Millet, Dostum aldırma, deseler de zillet. Kemal bulunca ülkede hürriyet, Fışkıracak bu yerlerden bereket. Her kötülüğün anası istibdat, Çok zarar görür hukuk, her icraat. Dostum o zaman artar şekva, feryat. Demokrasiyle toplum eder rahat İstibdat salar topluma bir korku, O şüphecidir, daim duyar kuşku. Zımnen destektir neme lazım, uyku, Bu tarz; yeşertmez adalet, hukuku. Bak! Döşeniyor taşlar yavaş yavaş, Paylaşılacak kardeşçe ekmek, aş, Din, kıble aynı; kalpler dost, arkadaş, Huzur bulacak ülke, her vatandaş. Eyyüp Peygamber örnek her insana, Dilin susmasın, devam et duana. Teslim olursan Yunus vari ona Esbabı hadim eder Allah sana Musibet, dini olmamak kaydı ile, İkaz, uyarıdır çekme sen gaile. Ümitsiz olma, ümitle bak hale, Allah muktedir, hâkim her fiile. Gelecek bahar, fetva vermiş kader, Bediüzzaman bunu müjde eder. Yakın, yakındır o güzelim günler, Tarih olacak dostum elem, keder. Oyun üstüne oyun fitne, fesat, Tesirsiz kılar ihlâs, sıdk ve sebat. Şems olur, yakar her kizbi hakikat, Nurlar verecek millete ruh, hayat. Bir hastalıktır ümitsizlik, yeis, Haklı göstermez hiçbir neden, beis. Bediüzzaman bunu etti teşhis, Gaflet olmazsa ruhlara çökmez sis. Bu güzel ülke, vatan benim senin, Her bölge farklı, edilmiştir tezyin, Ecdat kokuyor bu topraklar, zemin, Korkma! Bölemez hiçbir alçak, hain. Ancak baharda açar herbir çiçek, Bunun için şart; gayret, arzu, istek. Bir mücadele; emek, dua gerek, Her şey düzelir, olursak tek yürek. Son sözüm olsun velhasıl-ı kelam, Elbet gelecek İttihad-ı İslam. O zaman biter kizb, kaos ve alam, Herkes herkese verir dostça selam.

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