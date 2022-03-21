"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Yol verin kırat geliyor

İlimdar Kaya
21 Mart 2022, Pazartesi
Demokrat Parti’nin 14. Kongresi’ndeydim.

Giderken tedirgindim, ama salona yaklaşınca tedirginliğim gitti, yerini coşku ve heyecan aldı. Salon hınca hınç doluydu, kalabalık dışarılara taşmıştı ve heyecan vardı. Her zaman olduğu gibi siyasetten herhangi bir menfaat beklemeyen Yeni Asya’cı Nur Talebeleri kongreye gelenlere Yeni Asya gazetesini dağıtıyorlardı. Sonradan öğrendiğimde 5000 gazete dağıtılmıştı. Bu sayı da kongrenin ne kadar kalabalık olduğunu gösteriyordu. Demokrat Parti bu kongre ile artık geçmişteki gibi büyük salonlarda kongre yapıyordu. Yıllar önce katıldığım Adalet ve Doğru Yol Parti kongrelerindeki havanın aynısını bu kongrede görmek mümkündü. 

Ekim 1979 ara seçimlerinde Adalet Partisi’nin zaferi ve aldığı oy bazı güçleri rahatsız etmişti. 12 Eylül 1980 askerî darbesi ile iktidarda olan Adalet Partisi iktidardan uzaklaştırılarak Başbakan Süleyman Demirel ve bazı siyasîler ile birlikte Çanakkale Gelibolu Hamzakoy’a gönderilmişti. O zaman saçları siyah ve çiçeği burnunda genç bir öğretmendim. Bu ülkenin meşru başbakanı ihtilalle alaşağı edildiği için korku dağa taşa sinmişti. Ben babamın adı ile rahmetli Süleyman Demirel’e mektuplar yazarak “bu günlerin geçeceğini, tekrar demokratların iktidar olacağını” belirtiyordum. Kendi el yazısı ile mektuplara cevap vererek “ağacın yeşil tutulmasını” işaret ediyordu. Gerekli mücadele ile ağaç yeşil tutulunca Doğru Yol Partisi iktidar oldu, bünyeden başbakan ve cumhurbaşkanı çıkardı. 

Süleyman Demirel sonrası demokrat misyondan korkup ürken güç merkezlerince DYP’nin önü kesildi ve Meclis dışında bırakıldı. Demokrat düşmanı derin mahfillerin arzuladıkları olmuştu; demokratlar gittikçe güç kaybediyor, oyları iyice düşüyordu. Merkez sağın oylarını yeniden canlandırmak için DYP ve ANAP, DP ismi altında birleşti.

12 Mayıs 2012 tarihinde kıratın genç süvarisi Gültekin Uysal Demokrat Parti Genel Başkanı oldu, ancak işi çok zordu. Demokratların nüvesini oluşturan Osmanlı Ahrar Fırkası, Hürriyet ve İhtilaf Fıkrasına kan kusturanlar ile Demokrat Parti’nin üç yiğidini idam eden ve Süleyman Demirel’i defalarca gayr-ı meşru yöntemlerle iktidardan uzaklaştıran güçler Demokrat Misyonu toprağa gömmek istiyorlardı. Bazı zamanlar vardır ki sarsılmadan, kararlı bir şekilde yerinde durmak en büyük hizmettir. Gültekin Uysal bunu yaptı, sağ duyulu bir politika takip ederek demokratları ayakta tutarak meclise taşıdı, 76 yıllık hareketin bitmesine müsaade etmedi. Bu duruşla DP kitlelere umut oldu. Demokratlar bu muhteşem kongre ile iktidara yürüdüğünü gösteriyor…

Şu an Demokrat Partisi Genel İdare Kurulunda yer alan Adalet Partisi Hükümetlerinin Devlet Bakanı Muhammed Kelleci, Yozgatlı eski demokrat Nuri Efe, İki dönem Tekirdağ milletvekilliği yapan Demokrat Fethi Mahramlı’nın oğlu Muhtar Mahramlı ve yılların bürokratı, eski milletvekili Ahmet Uyanık’ın DP’nin gelişmesine büyük katkı sunacağı kanaatindeyim. Bu kişiler Genel İdare Kurulu’na alınmakla isabet edilmiş. Ahmet Uyanık DYP’nin baraj altında kaldığı 2002 milletvekili seçimlerinde Çankırı’dan aday olduğunda yakın çalıştık, öngörülü ve isabetli görüşleri olan çok tecrübeli bir siyasetçi. Siyasî hayatında hiç savrulmadı. Misyondan yetişen bir dava adamı. 

Demokrat Parti 14. Kongresi ile merkez sağın adresi olduğunu tescil etti. Evet, siyasete cemre düştü. Kongrede kırata eyer vuruldu, sırtında süvarisiyle iktidara yürüyor…  

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Stokçuluk, kötü gidişatın göstergesi

    Ukrayna'da açlık tehlikesi başladı

    Vatandaşa 14 milyarlık fatura

    'Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu'

    Ümitsizlik İsrail’in yanına itiyor

    Kötü örnek olduk

    Doktorlar: Yeni düzenleme yetersiz

    Ukrayna - Mariupol'de 400 kişinin sığındığı tiyatro binası da vuruldu
    📷

    550 bin fidanın toprakla buluşmasına vesile oldu

    İlk 6 tur hayal kırıklığıyla sonlanmıştı... Suriye Anayasa Komitesi, yarın yeniden toplanıyor

    Japonya'da kısmi OHAL kaldırılıyor

    Ukrayna - Belarus demir yolu bağlantısı sonlandırıldı

    Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada 1 kişi vefat etti

    Ukrayna Başsavcılığı: Rusya'nın saldırılarında 115 çocuk öldü, 140 çocuk yaralandı

    'Suyu gerçekten çok kötü kullanıyoruz'

    Milli Takım, Portekiz ile karşılaşacak

    Ukrayna'da şimdiden 10 milyon kişi yerinden edildi

    İstanbul'da 'kar' gündemiyle ilgili son gelişmeler

    Ukrayna'daki son gelişmelere ilişkin BM'den açıklama

    Lütfen bu bakanı değiştirin

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Artistler döneminin sonuna gelirken...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nevrûz’a akan mısralar
    Yeni Asya'dan Size

    23 Mart özel sayımız
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yeni Asya ‘hizmetler’i görmüyor mu?
    İlimdar Kaya

    Yol verin kırat geliyor
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâmi kavramları kimden öğreneceğiz?
    Mehmet KARA

    12 Eylül ürünü olduğu yeni mi hatırlandı?
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ı eserleriyle tanırız
    M. Said ZEKİ

    Çağın öbür ucundan gelen adam; Bediüzzaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.