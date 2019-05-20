Sadâka malı azaltmaz, çoğaltır

Şeytan malı ya israf ettirir veya cimrilik ettirir sevgili çocuklar.

Hayra harcamaktan alıkoyar ve şöyle bir vesvese verdirir: “Yoksul olursun, elin daralır” dedirtir.

Sadâkanın malı azaltmayacağı âyet-i kerimelerde de şöyle bildirilmiştir:

“Mallarını Allah yolunda harcayanların hali, yedi başak bitiren ve her başağında yüz dane bulunan bir tohuma benzer. Allah dilediğine daha fazla da verir.” (Bakara Sûresi: 261)

Peygamber Efendimiz de (asm), yemin ederek, “Sadâka vermekle mal azalmaz!” buyurmuştur.

Yine Efendimiz’in (asm) sözleriyle sadâkanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak isterim:

“Gizli açık çok sadâka verin ki, rızkınız bollaşsın, yardıma mazhar olun ve duânız kabul edilsin.” (İbn-i Mace)

“Hastalarınızı sadâkayla tedavi edin. Sadâka, her hastalığı ve belâyı defeder.” (Beyhaki)

“İlmi olan ilimden, malı olan malından sadâka versin.” (İbn-i Sünnî)

“İyilik ömrü arttırır, sadâka günahları giderir ve kötü ölümden korur.” (Taberani)

“Sadâka kibri yok eder.” (Tirmizi)