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7 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Üç kıta bir arada

İrem BAYRAKLILAR
07 Mayıs 2020, Perşembe

Nelere vesile oldun su zamanda

Kalpler feyizyab oldu üç aylar ve ramazanda

Getirdin bir araya şarkı garbı Ey korona

Simdi sayende üç kıta bir arada

Üstad Bediüzzaman’ın ‘maymun’a yazdığı mersiye misali koronaya da bir şeyler karalamak hakkidir diye düşünüyorum. Şiire kabiliyetim olmadığından sırf meseleye dikkat çekmek için ancak bu kadar yazabildim.

Başlıktan da anlaşılacağı üzere korona vesilesiyle üç kıta bir aradayız.

Dershanelerimizde birçoğumuzun bir araya gelememesiyle duyulan ihtiyaç, derslerimizin, irtibatımızın devam etme lüzum ve arzusuyla başlatılan süreç su mübarek 3 aylarda hassaten ramazanda hepimizi mesrur etti. Teknoloji nimetinden istifade ederek kalabalık gruplar halinde tek bir zeminde görüşme imkânına sahip olduk.

Kimimiz bulunduğu mahalde Yeni Asya cemaati olmadığından derslere gidemezken, kimimiz ancak haftada bir derse katılabiliyorken, bir kısmımız çalıştığından dolayı dilediği gibi iştirak edemezken, bir kısmımız da başka il ve ilçelerdeki ablalarımızı ve kardeşlerimizi çok arzu etse de ziyaret programlarına katılamazken; gel gelelim Cenabı Hak bu duruma Üstad Bediüzzaman’ın dediği gibi ‘bir şey ya bizzat güzeldir ya da neticeleri itibariyle güzeldir’ hakikatiyle bir son verdi. Şimdi ise hafta içi ve hafta sonları yapılan online derslerle nur derslerine katılamamanın getirdiği tüm sıkıntıları büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

Şimdi oturduğumuz yerden başka bir kıtada bulunan Amerika’da, Almanya’da, Fransa’da, Avusturya’da yahut Türkiye’nin bir ucunda yasayan İzmit’ten Siirt’e İzmir’den Diyarbakır’a İstanbul’dan Mardin’e Ordu’dan Mersin’e kadar kardeş ve ablalarımızı tanıyıp onlarla aynı zeminde ders dinleyip görüşebilme imkânına sahip olduk.

Bir musibet bu kadar güzel neticeler doğurabilirdi ancak. Elbette ki her birimiz dershanelerimizi, kucaklaşmayı, musafaha yapmayı ders sonrası sohbet-i ihvanda bulunmayı çok özledik. Lakin Cenab-ı Hakk’ın şu musibet zamanında sunduğu bu nimetten azami derecede istifade eder olduk.

Yapılan süreçte online derse iştirak edebilmek hiç dinlemediğimiz yahut epeydir göremediğimiz ablalarımızdan kardeşlerimizden istifade edebilmek hem ruhlarımıza hem kalplerimize yepyeni ufuklar açtı.

Farklı bakış açıları kazandırdı. Nurları okurken yepyeni nazarlar sundu bize. Öncelikle bize şu musibet zamanında dahi bu sürura gark eden Rabbimize şükürler olsun diyorum. Sonrasında buna vesile olan en basta İzmit, Nevşehir ve İzmir vs. bu sisteme maddi manevi katkıda bulunan bütün abla, abi ve kardeşlerden Allah razı olsun diyorum.

Bir kısmımız bu musibetin güzel neticelerinden istifade ederken bununla hastalık cihetiyle yahut başka yönlerden sıkıntılara duçar olup imtihan olan mümin kardeşlerimize Allah’tan yardım ve şifa diliyorum.

Ve son olaraksa Cenab-i Haktan şu musibeti hayırla üzerimizden kaldırmasını ve çok yakın bir zamanda hepimizi tekrardan bir araya getirmesini niyaz ediyorum.

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