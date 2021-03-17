İbretlik bir hatıra

1992 yılıydı, bölge meşvereti için Diyarbakır’dan Muş’a doğru yola çıkmıştık.

Merhum Askeri Yıldız, Ahmet Bozkurt, Mustafa Ergün ve Hasan Yiğitkan ile birlikte varmıştık oraya. Bölge toplantısının ardından, çoktandır arzuladığımız bir ziyareti ifa etmek üzere Norşin Kasabasına gittik.

Orada, Bediüzzaman Hazretleri’nin, zamanında kendisinden Kur’ân dersi aldığı Molla Fethullah’ın torunu Şeyh Hafid’e misafir olduk. Molla Fethullah’ın iki torunu var, biri Üstad Bediüzzaman Hazretleri’ne muhalif olup tarikat yolunu benimsemiş ve o şekilde devam eden bir zattı, diğeri ise Şeyh Hafid idi. O dönem Şeyh Hafid’in oğlu, Doğru Yol Partisi’nden milletvekili idi. Kendimizi Şeyh Hafid’e, Yeni Asya Gazetesi Diyarbakır temsilcileri olarak tanıttığımız zaman, kendisi bizi ayakta karşıladı ve misafir etti. Çok mütebessim ve samimî bir şekilde bize ikramlarda bulundu. Sohbet esnasında bize şöyle dedi: “Eğer kabul ederseniz ben de Nur Talebesiyim ve ben de Yeni Asyacıyım.” Oturduğu yerin karşısında duran Bediüzzaman Hazretleri’nin resmini sorduğumuzda, “Ben her gün Üstada bakarak kendime çekidüzen veriyorum, onu görerek, onu hatırlayarak hayatımı o şekilde düzenliyorum, ona göre hareket ediyorum” dedi ve ardından bize Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili hatırasını anlatmaya başladı:

“Beynimde ur vardı ve çok ciddî bir rahatsızlık geçiriyordum. İstanbul’a gittim tedavi için, 1-2 ay kaldıktan sonra ameliyata karar verildi. Sonra bir akrabamız geldi ve ameliyatın sakıncalarından bahsetti, riskli bir ameliyat olduğunu, felç kalma ve yüzde 90 ölüm ihtimali olduğunu söyledi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde bir profesörden bahsetti ve ona gitmeyi teklif etti. Kabul ettim ve İzmir’e o profesöre muayene olmaya gittim. Beyin cerrahisi bölümüne yatışımı yaptırdı. Tetkiklerin ardından yine ameliyata karar verildi ve profesör felç ve ölüm gibi risklerden bahsetti. Kabul ettim ve ameliyat günü gelip çattı, ama o gün gelince vazgeçtim ameliyat olmaktan. Profesör de çok kızdı bana, sonra taburcu kararı verdi, sabah taburcu olacaktım. Yatsı namazını eda ettikten sonra duâ edip uyudum. Rüyamda bir hadise vuku buldu. Hastanede Üstad Bediüzzaman Hazretleri yanıma geldi. Bana selâm verdi, adımı söyledi ve nasıl olduğumu sordu. Ben de hastalığımı anlattım, ameliyattan bahsettim, vazgeçtiğimi, memleketime dönüp bakiye-i ömrümü orada geçirmek istediğimi söyledim. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bana kızdı ve bu ameliyatı olmam gerektiğini, ameliyatın sabah 9’da olmasını söyledi. İnşaallah şifa bulacaksın, korkma, yanındayım dedi. Sabah uyandığımda acayip bir halet-i ruhiye içerisindeydim, titriyordum. Bir yandan muhabbet içerisinde bir sevinç hissediyordum, diğer yandan da bir korku hali vardı üzerimde. Saat 8 gibi profesörü aradım ve ameliyat olmak istediğimi söyledim. Kararımı neyin değiştirdiğini sorunca rüyamı anlattım ve çok etkilendi. Fakat ameliyat için uygun bir boşluğun olmadığını, duruma bakacağını söyledi. 10 dakika sonra aradı ve ameliyat olmak üzere olan bir hastanın vefat ettiğini, onun yerine beni saat 9’da ameliyat edeceklerini söyledi. Ben hazırlıklarımı yaptım, 2 rekât namaz kılıp duâ ettim. Beni ameliyathaneye götürdüklerinde doktorlara ve hemşirelere, ameliyatıma abdestli bir şekilde hazır olmalarını, aksi takdirde ameliyat olmayacağımı söyledim. Doktorlar ve hemşireler abdest alıp öyle geldi ve adeta yüzlerinden nur akıyordu, heyecanlı bir halet yaşadık hep birlikte. Sonra beni ameliyata aldılar, Uyandığımda ameliyatın çok başarılı geçtiğini öğrendim. Cenab-ı Hak merhametiyle Üstadımı benim yardımıma göndermişti. Bu hadise hastanedeki herkesi etkilemişti. Şifa bulup memleketime dönünce Üstadımın resmini karşıma astım ve adeta kendisinden talimat alırmış gibi her gün hayatımı o şekilde sürdürmeye başladım. Üstadın tarz-ı hayatını kendime örnek seçtim ve o şekilde yaşamaya çalışıyorum. Cenab-ı Hak bizi Üstadımıza lâyık eylesin, ona komşu eylesin.”

Bu hatıranın ardından Şeyh Hafid’e, “Üstadın şahsiyet-i maneviyesi hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye sorduk. “Böyle harikulâde bir hayat, misli görülmemiş yüksek bir ilim ve keskin zekâ ancak ikram-ı İlâhî ile mümkündür. Asr-ı Saadet hariç, hiçbir asır böyle bir şahsiyete şahit olmamıştır kanaatindeyim. Şunu samimiyetle söyleyeyim ki, bence Üstad Hazretleri, ahir zamanın beklenen yüksek vazifelisidir” dedi ve bu beyanda bulunduktan sonra çok heyecanlanmıştı.

Şeyh Hafid, bu hatırayı anlattıktan sonra çok teşekkür ederek duâlarla uğurladı bizi ve Diyarbakır’a geri döndük.

Cenab-ı Hak Üstadımıza ve bu mübarek zata rahmet eylesin. Bu hatırayı istifadenize sunmak istedim. Allah hepimizi müstefid eylesin. Âmin.