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13 EYLÜL 2024 CUMA - YIL: 55

Camilerimiz

İsa Yakan
13 Eylül 2024, Cuma
ŞİİR

Bir yol ki hep gidilmeye değer,

Bir hayat ki yaşanmaya değer,

İçin için yakar yürekleri,

O özlem, o sevinç, o sevgiler.

 

O yerler öyle güzel yerler ki,

Her gün her vakit gidilmek ister,

Çünkü bulunmaz hiç oralarda,

İnsanı üzecek gam ve keder.

 

Her vakit her insan o yerlerde,

Daima nurlu âleme girer,

Mutluluk diyarı o kişiye,

Nurla dolu, o güzel yerler.

 

Şu camilerle şu mescidlerde,

Olur mu insanı üzen keder,

Her gün nice kimse oralarda,

Allah’a kulluk ibadet eder.

 

Farzlar için camide cemaat,

Kalkar kametle ayağa hemen,

Kılınır her gün beş vakit namaz,

Oralarda, her vakit her zaman.

 

Okunur günde beş vakit ezan,

Durulur safta alınır tekbir,

Genci ihtiyarı, pek çok insan,

Öder borcu Rabbimiz’e bir bir...

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