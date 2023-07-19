"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

“100-150 kişi katıldı, 30 bin kişi atıldı”

Kâzım GÜLEÇYÜZ
19 Temmuz 2023, Çarşamba
Türkiye’nin 7 yılını karartan ve bitirilmediği müddetçe bundan sonrasını da karartacağında şüphe bulunmayan 15 Temmuz fitnesinin arkaplanı hâlâ karanlıkta.

O gecenin kilit isimleri hâlâ konuşmuyor.

15 Temmuz gecesi TRT’de okutulan bildirinin altındaki “Yurtta Sulh Konseyi” imzası da unutulmuşken, bu konuda açılmış davayı takip eden Müyesser Yıldız’ın yazısı hatırlattı.

Kalkışmanın 7. yılı bitmek üzere iken, sürekli ertelemelerle habire uzayan davanın 5. celsesindeki ifadelerde önemli ipuçları var.

Uzmanların baştan beri yaptığı “Bir üst akılın işi, başarısızlığa programlanmış bir kalkışma” yorumunu teyid eden ipuçları bunlar.

Bilhassa sanıklardan eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in ifadeleri manidar:

“Ulusalcı faşist kesim uzun zamandır Erdoğan’ı destekliyor, Perinçekgiller ve ahlâkî hiçbir değeri olmayan gazeteciler ilgili ilgisiz herşeyi F...’ye bağlıyor, sıkışınca ‘Atatürkçüyüz’ diye bağırıyor. Ben ihtilâle katıldım. F...’cü değilim. Bu darbeye katılan, F...’cü olmayan üst düzey o kadar isim var ki, MİT biliyor. 15 Temmuz’da bir plan vardı; fakat buna uyulmadı. Ben de çok şaşırdım. Mahkemeler başlamadan sus emri verildi ve herkes sustu.

“Emri veren veya organizasyonu yapan kimdi? Ulusalcılar, Perinçekgiller biliyor bu adamların kim olduğunu. Darbeye katılacak çekirdek kadro 100-150 kişiydi. Planı anlatayım; MİT biliyor, hem de benden detaylı. Emniyet İstihbarat da biliyor, çünkü benimle konuştular. İlk önce Erdoğan tutuklanacak, toplamda 8-9 üst düzey alınacak, hemen mahkemeye çıkarılacaklardı. Tank, köprünün kesilmesi, askerin sokağa çıkması yoktu.

“’38 kişilik Yurtta Sulh Konseyi var’ denildi, bir daha konuşulmadı. ‘Atama listeleri var’ dendi, listedeki karacıların yüzde 50’si sorguya çağırılmadı, tutuklanmadı. Terfi ettiler, halen görevdeler. 30 öğrenci bıçaklandı; kim yaptı, bilmiyoruz. Kastamonu tünelinde Binali Yıldırım’a ateş edenler kimdi? Bilmiyoruz. Sormadık. Ankara’da o gece ekstradan 6 uçak uçtu. Bunlar hangi üsse veya hangi ülkeye aitti, bilmiyoruz. Marmaris otel görüntüleri yok. Topu topu 100-150 kişi katıldık, 30 bin kişi TSK’dan atıldı – Emniyet’ten öyle.”

Sönmezateş’in “İddianameler Saraydaki bir hücrede hazırlanıyor, mahkemeler de prosedürü tamamlıyor” sözleriyle bağlayalım.

Okunma Sayısı: 2224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Oğuz Yiğiter

    19.7.2023 06:39:15

    Esas meseleden odak kaydırma teşebbüslerine karşı; büyük bir feraset, basiret ve dirayetle dikkat çekip, her türlü hücuma göğüs gererek büyük bir metanetle duruşunuzu bütün kalbimle tebrik ediyorum. Bu düğümler çözülmeden, biat kültürüyle ve akredite cemaat anlayışı çerçevesinde, asıl hizmetlerimize dönelim kurnazlığı mevcut cereyana mağlubiyet içinde :sınırlı sorumlu ve müsâde edildiği kadar" hizmet anlayışını kabul etmektir.

  • Arif

    19.7.2023 00:12:04

    Kiskandiklari, kin duyduklari, ozendikleri, dürüst, devlet malını yemeyen yedirmeyen, başarılı vb. iyi ne kadar insan varsa ( ki utanmadan idare mahkemeleri gerekçeye aşırı başarılı yazarak ret veriyor. ) ihrac ettiler. Allah zalimlerin hakkından gelsin.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Erdoğan: Neyi satacağımızı iyi biliriz

Marmara’nın altı da ısınıyor

Çalışanlar için en kötü 10 ülkeden biriyiz

Sığınmacı sayısı 5 milyona yaklaştı

Açlık sınırı 10 bin TL’yi geçti

Kapsül fabrikasında patlamayla ilgili inceleme başlatıldı

Çanakkale'deki yangında 31 hayvanı telef oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden sıcaklık dalgalarında artış uyarısı

Avrupa Birliği, Türkiye gündemiyle toplanıyor

İngiltere'de tartışmalı "Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı" parlamentoda kabul edildi

Pensilvanya'da "tehlikeli madde" taşıyan tren raydan çıktı

İsrail'de ülke genelinde protestolar ve sivil itaatsizlik eylemleri başladı

Rusya’nın füze ve İHA saldırısı nedeniyle Odessa bölgesindeki liman hasar gördü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun kapsül fabrikasında patlama

"Ukrayna’nın Kırım’a 28 İHA saldırısı engellendi"

Talim Tayfunu nedeniyle yaklaşık 230 bin kişi tahliye edildi

İskoçya'da ülke tarihindeki en büyük toplu balina ölümü

Hava kirliliği nedeniyle İran'da devlet kurumları tatil edildi

Diyarbakır Lice'de orman yangını

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

“100-150 kişi katıldı, 30 bin kişi atıldı”
Osman ZENGİN

1545’e 100 kaldı...
Süleyman KÖSMENE

Hicrî yeni yılınızı tebrikler ederiz
Risale-i Nur'dan

Hicret esnasında yaşanan mu’cizeler
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Cevher İLHAN

“Havuzu kurutup hazineyi boş bıraktılar
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Faruk ÇAKIR

Kim memnun?
M. Latif SALİHOĞLU

Küçük ile büyük zıt orantılı
Ali FERŞADOĞLU

Önce cehaletten ilme hicret etmeliyiz

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.