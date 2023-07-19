“100-150 kişi katıldı, 30 bin kişi atıldı”

Türkiye’nin 7 yılını karartan ve bitirilmediği müddetçe bundan sonrasını da karartacağında şüphe bulunmayan 15 Temmuz fitnesinin arkaplanı hâlâ karanlıkta.

O gecenin kilit isimleri hâlâ konuşmuyor.

15 Temmuz gecesi TRT’de okutulan bildirinin altındaki “Yurtta Sulh Konseyi” imzası da unutulmuşken, bu konuda açılmış davayı takip eden Müyesser Yıldız’ın yazısı hatırlattı.

Kalkışmanın 7. yılı bitmek üzere iken, sürekli ertelemelerle habire uzayan davanın 5. celsesindeki ifadelerde önemli ipuçları var.

Uzmanların baştan beri yaptığı “Bir üst akılın işi, başarısızlığa programlanmış bir kalkışma” yorumunu teyid eden ipuçları bunlar.

Bilhassa sanıklardan eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in ifadeleri manidar:

“Ulusalcı faşist kesim uzun zamandır Erdoğan’ı destekliyor, Perinçekgiller ve ahlâkî hiçbir değeri olmayan gazeteciler ilgili ilgisiz herşeyi F...’ye bağlıyor, sıkışınca ‘Atatürkçüyüz’ diye bağırıyor. Ben ihtilâle katıldım. F...’cü değilim. Bu darbeye katılan, F...’cü olmayan üst düzey o kadar isim var ki, MİT biliyor. 15 Temmuz’da bir plan vardı; fakat buna uyulmadı. Ben de çok şaşırdım. Mahkemeler başlamadan sus emri verildi ve herkes sustu.

“Emri veren veya organizasyonu yapan kimdi? Ulusalcılar, Perinçekgiller biliyor bu adamların kim olduğunu. Darbeye katılacak çekirdek kadro 100-150 kişiydi. Planı anlatayım; MİT biliyor, hem de benden detaylı. Emniyet İstihbarat da biliyor, çünkü benimle konuştular. İlk önce Erdoğan tutuklanacak, toplamda 8-9 üst düzey alınacak, hemen mahkemeye çıkarılacaklardı. Tank, köprünün kesilmesi, askerin sokağa çıkması yoktu.

“’38 kişilik Yurtta Sulh Konseyi var’ denildi, bir daha konuşulmadı. ‘Atama listeleri var’ dendi, listedeki karacıların yüzde 50’si sorguya çağırılmadı, tutuklanmadı. Terfi ettiler, halen görevdeler. 30 öğrenci bıçaklandı; kim yaptı, bilmiyoruz. Kastamonu tünelinde Binali Yıldırım’a ateş edenler kimdi? Bilmiyoruz. Sormadık. Ankara’da o gece ekstradan 6 uçak uçtu. Bunlar hangi üsse veya hangi ülkeye aitti, bilmiyoruz. Marmaris otel görüntüleri yok. Topu topu 100-150 kişi katıldık, 30 bin kişi TSK’dan atıldı – Emniyet’ten öyle.”

Sönmezateş’in “İddianameler Saraydaki bir hücrede hazırlanıyor, mahkemeler de prosedürü tamamlıyor” sözleriyle bağlayalım.