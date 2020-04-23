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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

100. yılında TBMM

Kâzım GÜLEÇYÜZ
23 Nisan 2020, Perşembe
Bir asır önce bugün, Osmanlı Meclis-i Meb’usan’ının tarihî ve hukukî devamı olarak kurulan TBMM’nin, yola çıkarken olduğu gibi sonra da milletin tüm kesimlerini kucaklayıp temsil eden bir yapıyla devamı mümkün olsaydı, bugün herşey olumlu anlamda çok daha farklı olabilirdi. Ama olmadı.

Çoğulcu bir yapıyla, açılışı mübarekiyetinden istifade için özellikle Cuma gününe denk getirilip, hatimler, Buharîler, kurbanlar ve dualarla hizmete giren Mecliste, bu manalarla yola devam edilmesi gerektiğini düşünenler kısa bir süre sonra tasfiye edildi.

Ve cumhuriyet adı altında bir tek parti rejimi kuruldu. Meclis de, bu partiye mensup olan ve tek adam tarafından tayin edilerek seçtirilen milletvekillerinden teşekkül etti.

Ama bu tavır, eşzamanlı ve paralel olarak uygulamaya konulan dayatmacı, dışlayıcı ve ayrımcı politikalarla birlikte, hem sorunların daha da ağırlaşarak devamına, hem de yeni ve kronik problemlerin doğmasına yol açtı.

Günümüzde yaşadığımız ve çözüm aradığımız sorunların çoğu, o devirlerin ürünü.

Oysa eğer Bediüzzaman’ın hem Osmanlı Meclis-i Meb’usanı’na, hem de TBMM’ye yaptığı tarihî ikazlar dikkate alınmış olsaydı, bu sorunlar ya hiç olmaz veya asgarîye inerdi.

Meselâ hürriyetin ilânının üçüncü günü Sultanahmet mitinginde verdiği “Hürriyete hitap” nutkunda “Hürriyeti su-i tefsir etmeyiniz (yanlış yorumlamayınız); ta elimizden kaçmasın ve müteaffin (kokuşmuş) olan eski esareti başka kapta bize içirmekle bizi boğmasın” diye çağrıda bulunmuştu Üstad.

Ne yazık ki, hem hürriyetin kıymeti bilinemediği, hem de yanlış yorumlandığı için, onun sonradan “Evet, daha dehşetli bir istibdatla pek acı ve zehirli bir esareti bize içirdiler” diye kayıt düştüğü haller yaşandı. 

(Nutuk, Eski Said Dönemi Eserleri, s. 173)

Üstadın Birinci Meclise de yaptığı tarihî ikazlar var. Belgesi, meb’uslara dağıttığı beyanname. Orada, “Şu inkılâb-ı azîmin temel taşları sağlam gerek” demişti. (Tarihçe, s. 222)

100. yılı OHAL takviyeli tek adam rejimiyle Meclisin büyük ölçüde işlevsizleştirildiği; çoğulculuğun yerini tekelci bir tavırla dışlayıcı, ayrıştırıcı, kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı dayatmaların aldığı bir ortamda idrak ediyor olmamız her bakımdan büyük bir talihsizlik...

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  • Osman

    23.4.2020 12:38:37

    Yüzüncü yılında meclis kapalı 2023 cumhuriyet in yüzüncü yılı Acaba ne olacak

Risale-i Nur Külliyatı

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