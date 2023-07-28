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28 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

115 yıl sonra sansür

Kâzım GÜLEÇYÜZ
28 Temmuz 2023, Cuma
Geçtiğimiz 24 Temmuz, 1908’de 2. Meşrutiyetin ilanının hemen ertesi günü “sansürün kaldırılışı”nın 115. yıldönümüydü.

Abdülhamid devrindeki sansürün en çok bilinen örnekleri, muhalif yazarların sürülmesi ve gazetelerde rahatsız edici bulunan haberlerin baskıdan önce kaldırılıp o sütunların boş çıkmasıydı.

Sansür kalkınca basın hürriyetinin önü açıldı, ama bu hürriyetin toplumu bir arada ve devleti ayakta tutan temel prensiplerle ahlakî ölçüler dikkate alınmadan kötüye kullanıldığı haller sıkıntılara sebep oldu. Keza çöküş döneminin “mütareke basını” sonraki dönemlerde ihanet sembolü olarak anıldı.

Cumhuriyet adı altında kurulan tek parti ve tek adama dayalı istibdad-ı mutlak rejimi ise Takrir-i Sükûn Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri ile muhalif gazeteleri ve yazarları tasfiye ederken, tamamen kendisine bağımlı, resmî ideoloji propagandisti, meddah ve dalkavuk bir basın yapılanması oluşturdu. 1940’ların sonlarına kadar öyle devam etti.

1950’de DP’nin tek başına iktidar olmasıyla beraber basındaki tek seslilik bir ölçüde ve kısmen kalksa dahi, sonradan “merkez ve anaakım” olarak anılacak olan belli başlı gazeteler resmî ideoloji bekçiliğine devam ettiler. Milletin seçtiği hükümetlere karşı darbe tahrikçiliği yaptılar ve darbelere alkış tuttular.

27 Mayıs’ta da, 12 Mart’ta da, 12 Eylül’de de, 28 Şubat’ta da hep böyle oldu.

AKP iktidarının ilk yıllarında da bu hal devam etti. Ama bilahare TMSF operasyonları ile medya kartelleri birer birer iktidar tarafından teslim alındı. 15-20 Temmuz sürecindeki geniş çaplı tasfiyeler sonrası OHAL ortamında tek adam rejimine geçildi ve medyanın büyük bölümü rejimin kontrolüne girdi.

Biat etmeyen bağımsız medya ise her koldan ağır tazyiklere maruz bırakıldı. Yargı kararına rağmen üç buçuk yılı aşkındır inatla sürdürülen keyfî resmî ilan ambargosunun, basın kartı ve gri pasaport gasplarının, yargı tacizlerinin, trol saldırılarının hedefi olan Yeni Asya’ya yapılanlar bunun çarpıcı örneği.

Bu tablo, sansürün kaldırılışının 115. yılında Türkiye’nin istibdat uygulamalarında Abdülhamid dönemini fersah fersah geride bırakırken Kemalizmi “yeşil” formatta hortlatan tek adam rejimiyle basın özgürlüğünde nereye savrulduğunu gözler önüne seriyor.

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