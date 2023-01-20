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20 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

14 Mayıs: 1950’den 2023’e

Kâzım GÜLEÇYÜZ
20 Ocak 2023, Cuma
Seçim tarihi nihayet belli oldu. Erken seçim taleplerini öfkeyle reddederek bugünlere gelen iktidar, Erdoğan’ın ifadesiyle seçim gününü “birazcık” öne çekip, çoktandır konuşulan 14 Mayıs’ta karar kıldı.

Belli ki, DP’nin 14 Mayıs 1950’de tek parti rejimine karşı kazandığı demokrasi zaferini kendisi için kullanmanın hesabını yapıyor. 

Ama rollerin tamamen değiştiğinin ya farkında değil, ya da bildiği halde yeni bir aldatmacayı millete yutturmanın peşinde.

Roller nasıl değişti? Yeri geldikçe defaatle ifade ettiğimiz gerçek şu ki, AKP kendi kadrolarını bile harcayarak geldiği noktada ülkeyi bir tek adam rejiminin kıskacına soktu.

Bu kıskaçta, vitrinde AKP’nin göründüğü ve perde gerisinde başka birtakım güçlerin de cirit attığı bir “parti devleti” ortaya çıktı.

Demokrasi tarihimizde muhalefetin devletle yarıştığı seçimler çok görüldü; ama bu derece devletin işe müdahil olacağı bir seçim herhalde yok. Hem devletin, hem iktidar partisinin başındaki kişi hiçbir sınırlama olmadan propaganda yapacak; devlet gücünü ve imkânlarını dibine kadar kullanacak.

Demokrasinin denge ve denetim mekanizmalarının tamamen devredışı bırakılarak işlevsiz hale getirildiği tek adam rejiminde seçim yarışı 12 Eylül ürünü adaletsiz sistemle yine haksız rekabet ortamında yapılacak.

Bağımsız ve tarafsız bir yargı organı olarak seçimi yönetmekle görevli YSK üzerinde uygulanması beklenen baskılar ayrı bir bahis.

Keza 20 yılı aşkındır iyice alıştıkları iktidarı kaybetmemek için bir taraftan baskı, tehdit, yıldırma operasyonlarını arttırıp, diğer taraftan bol keseden seçim rüşveti dağıtma taktiklerine başvuracakları da kesin görünüyor.

Ama bunların hiçbiri tek adam rejiminin ülkeyi ne hale getirdiğini örtemez. Hukuk ve adalet yerlerde sürünüyor. Hak ve hürriyet ihlal ve gaspları tamgaz devam ediyor. Ayrıştırma, kutuplaştırma ve kriz siyasetleri de.

Dış politika oradan oraya savruluyor.

Ekonomi politikaları iktidar çevrelerini zenginleştirirken milyonları fakirleştiriyor. 

Bu tablonun bunalttığı millet iktidara ders vermek için sabırla seçim sandığını bekliyor.

14 Mayıs 1950’de eski CHP’ye vurulan seçmen tokadı şimdi onu çok fazlasıyla sollayan AKP’nin ve ortaklarının yüzünde patlayacak.

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