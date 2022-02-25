15-20 Temmuz’u da bu duruşla aşacağız.

28 Şubat döneminde Türkiye’nin birçok yerinde düzenlediğimiz panellere birlikte katıldığımız İlnur Çevik, her konuşmasında “Türkiye 12 Eylül yasaklarını Bediüzzaman’a gönül verenlerin gayretleriyle aştı” diyordu.

Kastettiği, 12 Eylül’e teslim olup biat etmeyen, siyasî yasakların kalkması için de çok yoğun çaba sarf eden Yeni Asya camiasıydı.

1987 referandumunda yasakların kılpayı farkla kalkması bu çalışmaların sonucuydu.

28 Şubat’ın aşılmasında da, yayınlarımızla ve sözünü ettiğimiz paneller dahil, sosyal faaliyetlerimizle verdiğimiz demokrasi ve hukuk mücadelesinin çok büyük etkisi oldu.

Benzer bir durumu şimdi de 15-20 Temmuz sürecinde yaşıyoruz. Üstelik öncesinde görmediğimiz farklı zorlukları göğüsleyerek.

53. yıl mesajlarında işin bu cihetine de işaret eden dikkate değer anekdotlar mevcut.

Meselâ önde gelen 15-20 Temmuz’zedelerden Prof. Dr. Mehmet Altan’ın şu ifadeleri:

“15 Temmuz rejimi 12 Eylül hukukunu bile mumla aratır hale geldi. Kapkaranlık bir kuyuya düştük. Baskı kararnameleriyle toplum nefes alamaz hale geldi. Yeni Asya bu utanç tablosuna sistematik ve ilkesel karşı çıkan çok az adresten biri oldu. İlk sayfa haberleri bu anlamda Yeni Asya için bir övünç, 15 Temmuz rejimi için bir kara kimlik belgesidir.”

Eski Bakan Ertuğrul Günay’ın cümlesi de:

“Bu ortamda Yeni Asya’nın ve bir avuç gerçek gazeteci ve basın organının ilkeli, cesaretli, kararlı duruşu, bu karabasanın geride kalacağına dair inançlarımıza güç katıyor.”

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da “Özgür basına olan ihtiyacımızın arttığı bu atmosferde Yeni Asya’nın zor şartlara rağmen ortaya koyduğu eleştirel gazetecilik misyonu ve duruşu çok kıymetli” diyerek aynı mana ile örtüşen bir tesbit yapıyor.

“Yeni Asya, basın ve ifade özgürlüğü bayrağına sahip çıkan bir yayın organı. Bu yüzden cezalar yağdırılsa, engellemelerle karşılaşsa da taviz vermiyor, dimdik duruyor” diyen Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici ile, “Yeni Asya, ifade ve basın özgürlüğünün korunması ile halkın haber alma hakkı için her türlü baskı ve cezalara rağmen yayınını sürdürüyor” diyen Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in ifadeleri de konuyu tamamlıyor.

15-20 Temmuz’u da bu duruşla aşacağız.