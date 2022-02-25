"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 53

15-20 Temmuz’u da bu duruşla aşacağız

Kâzım GÜLEÇYÜZ
25 Şubat 2022, Cuma
28 Şubat döneminde Türkiye’nin birçok yerinde düzenlediğimiz panellere birlikte katıldığımız İlnur Çevik, her konuşmasında “Türkiye 12 Eylül yasaklarını Bediüzzaman’a gönül verenlerin gayretleriyle aştı” diyordu.

Kastettiği, 12 Eylül’e teslim olup biat etmeyen, siyasî yasakların kalkması için de çok yoğun çaba sarf eden Yeni Asya camiasıydı.

1987 referandumunda yasakların kılpayı farkla kalkması bu çalışmaların sonucuydu.

28 Şubat’ın aşılmasında da, yayınlarımızla ve sözünü ettiğimiz paneller dahil, sosyal faaliyetlerimizle verdiğimiz demokrasi ve hukuk mücadelesinin çok büyük etkisi oldu.

Benzer bir durumu şimdi de 15-20 Temmuz sürecinde yaşıyoruz. Üstelik öncesinde görmediğimiz farklı zorlukları göğüsleyerek.

53. yıl mesajlarında işin bu cihetine de işaret eden dikkate değer anekdotlar mevcut.

Meselâ önde gelen 15-20 Temmuz’zedelerden Prof. Dr. Mehmet Altan’ın şu ifadeleri:

“15 Temmuz rejimi 12 Eylül hukukunu bile  mumla aratır hale geldi. Kapkaranlık bir kuyuya düştük. Baskı kararnameleriyle toplum  nefes alamaz hale geldi. Yeni Asya bu utanç tablosuna sistematik ve ilkesel karşı çıkan çok az adresten biri oldu. İlk sayfa haberleri bu anlamda Yeni Asya için bir övünç, 15 Temmuz rejimi için bir kara kimlik belgesidir.”

Eski Bakan Ertuğrul Günay’ın cümlesi de:

“Bu ortamda Yeni Asya’nın ve bir avuç gerçek gazeteci ve basın organının ilkeli, cesaretli, kararlı duruşu, bu karabasanın geride kalacağına dair inançlarımıza güç katıyor.”

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da “Özgür basına olan ihtiyacımızın arttığı bu atmosferde Yeni Asya’nın zor şartlara rağmen ortaya koyduğu eleştirel gazetecilik misyonu ve duruşu çok kıymetli” diyerek aynı mana ile örtüşen bir tesbit yapıyor.

“Yeni Asya, basın ve ifade özgürlüğü bayrağına sahip çıkan bir yayın organı. Bu yüzden cezalar yağdırılsa, engellemelerle karşılaşsa da taviz vermiyor, dimdik duruyor” diyen Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici ile, “Yeni Asya, ifade ve basın özgürlüğünün korunması ile halkın haber alma hakkı için her türlü baskı ve cezalara rağmen yayınını sürdürüyor” diyen Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in ifadeleri de konuyu tamamlıyor.

15-20 Temmuz’u da bu duruşla aşacağız.

Okunma Sayısı: 510
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Savaşı durdurun, barışa şans verin

    Yeni Asya hakikatleri haykırıyor

    ABD, Avrupa'ya 7 bin ek asker konuşlandıracak

    ABD, 4 büyük Rus bankasına yaptırım uygulayacak

    Yeni Asya on binlerce ele ulaştı

    Ukrayna ordusu Çernobil'in kontrolünü kaybetti

    Açlık sınırı 5 bin lirayı aştı

    Zelenskiy'den 'barış' çağrısı

    Belarus'taki Rus kuvvetlerinin Kiev'e ilerlediği bildirildi

    Putin: Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi

    Rusya'ya ilave yaptırımlar görüşülecek

    Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle 281 vefat daha

    Belarus'tan Ukrayna'ya balistik füze ateşlendi

    Lavrov: Diyaloğa her zaman açığız

    AB'den 'mülteci' açıklaması

    Çin ve Rus dışişleri bakanları telefonla görüştü

    Rusya, belirli şartlar karşılanırsa Ukrayna ile görüşüleceğini açıkladı

    "Operasyonun ne zaman biteceğine Putin karar verecek"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

    Külliyedeki Güvenlik Zirvesi sona erdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15-20 Temmuz’u da bu duruşla aşacağız
    Ahmet BATTAL

    Ne yani terörist yaşlanmaz mı?
    Genel

    Savaşı durdurun, barışa şans verin
    Süleyman KÖSMENE

    Mi’raca yükselmeye hazır mısınız?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Evlât yetiştirme meselemiz (5)
    Faruk ÇAKIR

    Savaşın faturası kime?
    Cevher İLHAN

    “Demokratik sistem mutabakatı” ilk adımı
    Abdil YILDIRIM

    Yeni Asya muarızları
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu prensiplere uyduk mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.