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28 EYLÜL 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

15-20 Temmuz yargısıyla buraya kadar

Kâzım GÜLEÇYÜZ
28 Eylül 2023, Perşembe
AİHM’in aylardır beklenen ve Mevlid Gecesine saatler kala açıklanan Yalçınkaya kararında Türkiye en temel insan haklarından üçünü ihlalden mahkûm edildi.

Bunlardan biri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 7. maddesindeki “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” prensibi; ikincisi 6. madde birinci fıkradaki “âdil yargılanma hakkı;” üçüncüsü 11. maddedeki “toplanma ve örgütlenme özgürlüğü.”

Bylock kullandığı, Bank Asya’ya para yatırdığı ve 20 Temmuz sonrasında KHK ile kapatılan dernek ve sendikalara üye olduğu gerekçesiyle ve ayrıca gizli tanık ifadesine dayanılarak 6 yıl 3 ay hapse mahkûm edilmiş olan Yüksel Yalçınkaya isimli öğretmenin yaptığı başvuruyu görüşüp neticeye bağlayan AİHM Büyük Daire, bu üç maddeden hak ihlaline hükmetti.

7. maddeden verdiği ihlal kararında AİHM, 15-20 Temmuz yargısının en “iddialı” olduğu ve bidayet mahkemelerinden istinafa, Yargıtay’a ve AYM’ye kadar bütün yargı kademelerinin paylaştığı Bylock yorumunu reddetti. Bylock kullanan herkesin sadece bu sebeple silahlı terör örgütü üyeliğinden mahkûm edilebildiğini belirten AİHM, “Bu tür tek tip ve genel bir yaklaşım, söz konusu suçla ilgili olarak ulusal hukukta öngörülen gerekliliklere uymuyor” dedi ve münhasıran Bylock gerekçeli kovuşturma, mahkûmiyet ve cezalandırmaların keyfî olduğuna karar verdi.

AİHM, “Yalçınkaya aleyhindeki ceza yargılamasında, kendisini özel olarak ilgilendiren ByLock delillerine erişimi ve bu delillere etkili bir şekilde itiraz edebilmesi ile ilgili eksikler”i de âdil yargılanma hakkının ihlali olarak değerlendirdi. Büyük Daire üyesi olarak bağımsız ve tarafsız olması gerekirken birçok konuda Türkiye hükümetinin avukatı gibi davranan ve hükümetin savunması yönünde oy kullanan Türk hâkim bile burada “ihlal var” dedi ve bu maddeyle ilgili karar oybirliğiyle alındı.

Yalçınkaya’nın dernek ve sendika üyeliğinin de mahkûmiyet gerekçelerinden biri olarak gösterilmesini ise AİHM 11. maddedeki “toplanma ve özgürlüğü”nün ihlali olarak gördü.

Ayrıca “Sözleşmenin 7. ve/veya 6. maddeleri kapsamında benzer şikâyetleri içeren yaklaşık 8500 başvuru var ve yetkililerin yaklaşık 100.000 ByLock kullanıcısı tesbit ettiği göz önüne alındığında, çok daha fazlasının yapılması muhtemel” diyen ve ihlal bulgularına yol açan sorunların “sistemik” nitelikte olduğuna dikkat çeken AİHM, kararların bağlayıcılığını ve uygulanmasını öngören 46. madde uyarınca, Türkiye’nin, özellikle Türk yargısının Bylock delillerine yaklaşımıyla ilgili olarak, bu sistemik sorunları ele almak için uygun şekilde genel önlemler alması gerektiğine karar verdi.

Böylece, 15-20 Temmuz yargısının belli başlı dayanakları çökmüş oldu. Evet, yargıyı da alet eden 15-20 Temmuz hukuksuzluğuyla buraya kadar...

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