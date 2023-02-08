17 Ağustos’tan 6 Şubat’a

6 Şubat gecesi sabaha karşı meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, iki dakikada, 10 ilde yaşayan 13 milyon civarında insanımızın hayatını alt üst etti.

Yıkım ve hasarın boyutları henüz tam olarak ortaya çıkmış değil, ama gelen bilgi ve görüntüler tahminlerin çok çok ötesinde bir dehşet tablosunu gözler önüne seriyor.

Hastaneler ve bir AFAD binası dahil! kamu binalarının da bulunduğu binlerce yapının yıkılıp enkaza dönüştüğü ifade ediliyor.

Depremi izleyen ilk saatlerdeki en birinci öncelik, arama-kurtarma ekiplerinin enkazlara sür’atle ulaşıp olabildiğince daha fazla insanı kurtarması. Ancak görünen o ki, bu olayda da zaafiyet bu noktadan başlıyor.

Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın ifadesiyle binlerce göçüğe mukabil, bölgede yalnızca 245 kurtarma ekibi var. Böyle olunca, feryatların yükseldiği Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay başta olmak üzere birçok yerde kurtarma ekibi yok. Nedense asker de devreye sokulmayınca, enkaz altında sesleri duyulan ve kurtarılmayı bekleyen birçok insan, dondurucu gece ayazında ölüme terk edilmiş oluyor.

Bazı havaalanlarının ve karayollarının devredışı kalması da ulaşılmasını engelliyor.

Çoğu hasarlı olan evlerine giremeyen dışarıdakiler ise—varsa—otomobillerinde sabahlıyor. Mehmet Ali Kulat’ın ifadesiyle elektrik yok, yiyecek yok, akaryakıt yok; kar yağıyor ve insanlar per perişan, kimse ne yapacağını bilmiyor. Tam bir tükenmişlik sendromu...

İktidar partisi sözcüsünün “Cumhur ittifakı olarak sahada” olduklarını, ellerinde her türlü alet, edevat ve araç için fazlasıyla imkân olduğunu, ihtiyaç duyulursa bunları sevk edecek şekilde tüm imkânlarının bulunduğunu söylediği bir ortamda tablo bu...

Bir tarafta Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden depremzedelere ulaşıp yardımcı olmak için çırpınan milyonlar; diğer tarafta deprem bölgelerinde iktidarın bu “afet yönetimi” ile ortaya koyduğu “performans...”

28 Şubat döneminde meydana gelen 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında da kurtarma ve yardım çalışmalarında sergilenen hantallık çok büyük tepki çekmiş ve toplumsal hafızaya silinmeyecek şekilde kazınmıştı.

28 Şubat’tan beter hukuksuzlukların irtikâb edildiği tek adam rejiminin 6 Şubat depremindeki karnesi de 28 Şubat’ı aratmıyor.