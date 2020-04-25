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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

1920’den 2020’ye

Kâzım GÜLEÇYÜZ
25 Nisan 2020, Cumartesi
Bediüzzaman Said Nursî meşrûtiyetin Sultan İkinci Abdülhamid tarafından 23 Temmuz 1908 gecesi ikinci kez ilan edilişinden üç gün sonra Sultanahmet Meydanı’nda ve ardından Selânik’te düzenlenen mitinglerde irad ettiği “Hürriyete hitap” nutkunda Meclisi “milletin kalbi” olarak nitelemişti.

Ardından “ümmetin fikri” olan meşveret-i şer’iye ile “medeniyetin kılıcı ve kuvveti” mesabesindeki fikir hürriyetini vurgulamıştı.

Yeni girilen çağın eskiye göre çok farklı hale gelen girift şartları içinde devleti taşıyabilecek üçlü sacayağını böyle ifade etmişti:

Meclis, meşveret, fikir ve ifade hürriyeti.

Osmanlı Meclis-i Meb’usan’ı 23 Nisan 1920’de görev ve işlevini Ankara’da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne devretti.

Yönettiği Millî Mücadele’yi zaferle sonuçlandırıp Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Birinci TBMM, Said Nursî’nin yukarıda aktardığımız vurgularına en çok yaklaşan Meclis oldu.

Cuma namazı sonrası açılan bu Mecliste millet ve vatan için bir araya gelen temsil kabiliyeti yüksek, farklı dünya görüşlerine sahip, vasıflı ve özgür vekiller çok sesli, çoğulcu ve demokratik bir örnek ortaya koydular.

Kısa zamanda uç vermeye başlayan diktatörlük eğilimlerini fark ederek karşı çıktılar.

Ne var ki, zaferin hemen akabinde bu demokratik yapı değişik taktiklerle tahrip ve diktatörlüğü engellemeye çalışan muhalif grup tasfiye edilerek cumhuriyet adı altında bir tek parti ve tek adam rejimi kuruldu.

Tam 27 yıl bu rejimin ağır baskısıyla ezilen Türkiye, ancak 1950’de dış dinamiklerin zorlamasıyla çok partili sisteme geçebildi. Ama o da 1960, 1971 ve 1980 askerî darbeleriyle kesintiye uğratıldı ve büyük zarar gördü.

27 Mayıs ve 12 Eylül darbelerinde Meclisin de kapatılması, demokrasi üzerindeki tahribatlarının çok daha ağır olmasına yol açtı.

12 Mart ve 28 Şubat dönemlerinde Meclis açık kaldı ve bunun kısmî faydaları görüldü; ama maruz kaldığı ağır baskılar, fonksiyonunu tam olarak ifa etmesine izin vermedi.

2020 Türkiye’si ise, TBMM’nin 100.  yıl dönümünü şeflik referanslarıyla gündeme getirilip bypass ettiği Meclisin etkinlik ve işlevini büyük ölçüde ortadan kaldıran bir tek adam rejiminin yürürlükte olduğu ve korona gerekçesiyle tatile çıktığı bir ortamda “kutladı.”

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  • Osman

    25.4.2020 15:25:25

    Meclis çoktan bitti ki Ülke bir yerlere doğru gidiyor 2023 Mazlum lar olduğu sürece bu ülke düzelmez. Demokrasi hukuk özgür lük

Risale-i Nur Külliyatı

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