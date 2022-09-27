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27 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

20 Temmuz aşılmadan 15 Temmuz aydınlanmaz

Kâzım GÜLEÇYÜZ
27 Eylül 2022, Salı
Yeri geldikçe tekrarladığımız gibi, 15 Temmuz hâlâ karanlıkta.

Çünkü üzeri 20 Temmuz süreciyle örtüldü. Ülkeyi tek adam rejiminin cenderesine sokmak için kullanıldığı bugün çok daha net bir şekilde anlaşılan 20 Temmuz, yol açtığı bilumum hukuksuzluklarla birlikte aşılmadıkça 15 Temmuz’un aydınlatılması da mümkün görünmüyor.

Peki, 20 Temmuz nasıl aşılacak?

Tek adam rejiminin ve kayyım düzeninin demokrasi içinde milletin reyleriyle tasfiye edilerek yerine kuvvetler ayrılığının ihya edileceği, Meclisin etkin hale geleceği, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hukukun üstünlüğünün sağlanacağı, medya, üniversite ve STK’ların hürriyete kavuşacağı güçlendirilmiş parlamenter sistemin ikame edilmesiyle.

Hukuksuz KHK’ların tüm sonuçlarıyla birlikte iptal edilip yürürlükten kaldırılmasıyla.

Masumiyet karinesi, suç ve cezanın geriye yürümezliği ve şahsîliği, savunma ve âdil yargılanma hakkı gibi en temel ilkelere göre işleyen bir ceza yargılamasının teminiyle.

Mahkemelerin siyasî/derin baskılarla veya parti avukatlığından ağır ceza mahkemesi üyeliğine geçiş yaptırılan hâkimler eliyle ve hukukî değil, siyasî kriterlerle; geçerli delillerle değil, MİT raporlarıyla mahkûmiyet kararı vermesi garabetinin nihayete erdirilmesiyle.

15 Temmuz’dan sonra, görülmemiş boyutlarda bir “toplu beyin yıkama operasyonu” şeklinde yürütülüp emniyet ve yargı başta olmak üzere ilgili kurumları ve kamuoyunu olumsuz etkileyen istihbarat güdümlü tek taraflı propagandalara son verilmesiyle.

Ve yerine, olayların ve sürecin gerçek bilgilere dayalı objektif yorumlarla masaya yatırılıp enine boyuna tahlil edilerek tartışılmasını sağlayacak özgür bir ortamın tesisiyle.

Yani, evrensel demokrasi ve hukuk kriterlerinin işlediği bir düzenin inşa edilmesiyle.

15 Temmuz ancak o zaman hakkıyla ve lâyıkıyla araştırılıp tartışılabilir. Gizlenen, örtülen, sansürlenen, saptırılan ve çarpıtılan bilgiler öyle bir ortamda ortaya çıkar. Tek taraflı iddialar tartıya vurulup geçerlilik dereceleri esaslı bir tahkik süzgecinden geçirildikten sonra anlaşılır. Suçlayanlar delillerini ortaya sürer, suçlananlar savunmalarını yapar.

Ve sonra sağduyu, vicdan, hukuk ekseninde bir değerlendirme yapılıp karara varılır...

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