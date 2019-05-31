20 Temmuz süreci

Tek parti ve ihtilâl dönemlerinde Nur Talebeleri başta olmak üzere dindarlar Türk Ceza Kanununun 163,, solcular da 141-142. maddeleriyle sürekli taciz edildi.

1990’da bu maddeler Meclis tarafından kaldırılıncaya kadar da bu taciz devam etti.

Kaldırılmalarına Yeni Asya vesile oldu.

O yıl Ankara Kocatepe Camiinde okuttuğumuz Bediüzzaman mevlidi üzerine koparılan fırtına neticesi, mevlid tertip heyetinde yer alan Kutlular Ağabey dahil 10 arkadaşımızın DGM Savcısı tarafından 15 gün gözaltında tutulup, sonra haklarında 163’ten dava açıldığı süreç bu sonucu beraberinde getirdi.

Yeni Asya’nın o günlerdeki yayınları öyle bir kamuoyu oluşturdu ki, dönemin iktidarı çözüm olarak, yıllardır konuşulan, ama bir türlü gerçekleştirilemeyen “163’ün kaldırılması”nı 141-142 ile birlikte Meclise taşıdı.

Ve bu maddeler nihayet tarihe karıştı.

Ama 141-142’nin yerini TMK aldı.

7 yıl sonra ülkeye musallat olan 28 Şubat sürecinde de, mülga 163’ün yerine TCK 312 ikame edilerek dindarların üstüne gelindi.

O dönemde Yeni Asya’yı hedef alan soruşturma ve davaların büyük bir çoğunluğu o maddeden açıldı. Kutlular Ağabeyin 276 gün hapis yattığı ve AİHM kararıyla haksız bulunan mahkûmiyeti de o maddedendi.

Bu maddeye, daha doğrusu 28 Şubat usûlü kullanılış tarzına karşı da yoğun mücadele verdik. 1999 sonunda Türkiye’nin adaylığını resmen kabul ve ilân eden AB’nin de devreye girmesi ve yakın takibiyle, bu mücadeleyi de başarıyla sonuçlandırdık. Böylece içeriği yenilenen ve madde numarası 216 olarak değişen 312, baskı aracı olmaktan çıkarıldı.

Benzer bir mücadeleyi, öteden beri bütün basına karşı kullanılan TCK 159’a karşı da verdik ve onun da hem numarası 301 olarak değişti, hem içeriği kısmen rötuşlandı, hem de dava açılması Bakanlık iznine bağlandı.

Ve Müflis Proje Kemalizm kitabımıza soruşturma açma girişimi Bakanlıktan döndü.

Bütün bunları aşarak geldiğimiz noktada, ne yazık ki 216 ve 301’in tekrar tedavüle sokulduğu, dahası dindarlar da dahil edilerek önüne gelenin terörist suçlamasıyla yargılandığı ve mahkûm edildiği bir süreçten geçiyoruz. Hem de “dindar”ların iktidarında.

20 Temmuz süreci böyle bir süreç.

Ama o da aşılacak. İllâ ki aşılacak...