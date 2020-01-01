2020’ye girerken

Yeni bir yıla, bilhassa OHAL ve tek adam rejimi uygulamalarından kaynaklanıp önceki yıla aktarılan çok yönlü ve çok boyutlu sıkıntı ve sorunlar birikiminin yol açtığı yaygın karamsarlığa karşılık, yine geçen yılda uç veren olumlu işaret ve gelişmelerin verdiği iyimserlik, ümit ve bekleyişlerle giriyoruz.

Tek adam rejimi dayatmalarının sene sonunda sergilediği son örnekler içeride Kanal İstanbul’un, dışarıda ise Libya’ya asker gönderme işinin yine—Libya’da da M. Kemal referans gösterilerek—kutuplaştırıcı bir üslûpla ve emrivaki yöntemiyle ortaya atılması oldu.

İkisinin de toplumun tamamını ve ülkenin kaderini ilgilendiren önemli konular olmasına rağmen, katılımcı bir müzakereye imkân ve fırsat vermeden dayatılmaları, bu rejimin mahiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu durum sonuçta, daha önce bu rejime “evet” deyip de bilâhare olup bitenleri gördükten sonra “Yanlış yapmışız” kanaatine varanların sayısını daha da arttırmış olmalı.

Nitekim senelerce iktidar partisinde ve hükümetlerinde önemli görevlerde bulunduktan sonra yollarını ayıranların ortak noktalarından biri, bu konudaki ikrar ve itirafları.

İktidar partisi yönetiminin, çeyrek asırdır elinde tuttuğu İstanbul ve Ankara’yı, son dönemde ortağıyla kurduğu ittifaka rağmen kaybetmesinin en önemli sebeplerinden biri de bu.

Keza 31 Mart’ta İstanbul’da sandıktan çıkan 13 binlik oy farkının, bu sonuca tepki olarak dayatılan 23 Haziran seçiminde 800 bini aşan bir sayıya ulaşmış olmasının da.

Peki, Kanal tartışmasının geldiği son merhalede sarf edilen “Bunlar İstanbul seçimini falan kazanmadılar, belediye meclisi AKP’de” sözü, 23 Haziran’ı hâlâ doğru okuyamama ısrarının yeni bir ifadesi ve örneği değil mi?

Halbuki sadece büyükşehir için yapılan o seçim ilçeleri de kapsayacak şekilde yapılmış olsaydı, hiç kimse böyle bir sözü söyleyemeyecekti. Çünkü ilçe belediyelerinin de çok büyük bir çoğunluğu el değiştirmiş olacaktı.

Epeydir hissedilen ve işaretlerini vermeye başlamış olan dip dalganın daha da büyüyerek devam ettiği bir süreci yaşıyoruz ve bunun gerek toplum, gerek siyasetteki yansımaları yeni yılı da şekillendireceğe benziyor.

Dileğimiz, 2020’nin hukuk ve demokrasinin önünü açacak gelişmeler getirmesi...