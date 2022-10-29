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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

2023’e 1 kala

Kâzım GÜLEÇYÜZ
29 Ekim 2022, Cumartesi
Cumhuriyetin hayli zamandır her fırsatta atıf ve vurgu yapılan 100. yıldönümüne bir sene gibi bir zaman kalmışken, bu kavramın ifade ve temsil ettiği değerler ve prensipler açısından ne durumdayız?

Bu değerleri adalet, meşveret, kanun hâkimiyeti ve hürriyet olarak özetleyen Bediüzzaman, 1923’te cumhuriyet adı altında ilân edilen rejimin uygulamadaki asıl karakterini “istibdad-ı mutlak” olarak nitelemişti.

Tek parti ve tek şef üzerine bina edilen bir rejimin başka türlü tarif edilmesi de mümkün değildi. İcraatı da ona göre şekillendi.

Buna karşı Said Nursî, iman-adalet-hürriyet kavramlarının iç içe olduğu müsbet ve kararlı bir hukuk mücadelesi ortaya koydu.

Ve 1950’de dış şartların da müsait hale gelmesiyle birlikte çok partili sisteme geçildi.

Tek parti ve tek adam rejiminden kurtulup demokratik cumhuriyetle tanışmak, Türkiye’ye hak ve özgürlüklerin, adaletin, hukukun, hizmetin hazzını yaşatmaya başladı.

Bunun olumlu sonuçları hayatın her alanında kendisini gösterdi ve hissettirdi.

Ne var ki, sonrasında bu süreç, belirli fasılalarla adeta otomatiğe bağlanan darbe ve müdahalelerle sürekli kesintiye uğratıldı.

1960’ta 27 Mayıs, 1971’de 12 Mart, 1980’de 12 Eylül, 1997’de 28 Şubat müdahaleleri ile, 2016’da 15 Temmuz darbe girişimi ve onu gerekçe göstererek 20 Temmuz’da içine girilen OHAL rejimi, Türkiye’yi hukuk ve demokrasinin çok uzaklarına sürükledi.

Şeflik dönemi referanslarıyla savunulan ve ülkeyi yeniden tek adam rejimine götüren anayasa değişikliklerinin OHAL ortamında yapılan çok tartışmalı bir referandum sonrası 2018’den itibaren yürürlüğe konulması ve doğurduğu sonuçlar, 2023’e 1 kala, “Türkiye nereye gidiyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

Cumhuriyetin 99. yılında karşı karşıya olduğumuz en önemli ve kritik sual bu.

1920’lerin ikinci yarısı ile 30’lu yılların tek parti ve tek şef dönemine yeniden geri mi geri döneceğiz; yoksa 1950’de tanıştığımız, ancak ardı arkası gelmeyen müdahalelerle elimizden alınmak istenen demokratik kazanımlara sahip çıkıp, hukuk ve demokrasimizi daha da geliştirmeyi mi tercih edeceğiz?

Bizim tercihimiz, cumhuriyetin 100. yılında tam demokrat ve hür bir Türkiye...

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