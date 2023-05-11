21 yıl önce

AKP’yi 2001 yazında kurulduktan 16 ay sonra girdiği 3.11.02 seçiminde iktidar yapan ortamı, o dönemi yaşayanlar hatırlıyor. Bilmeyen gençlere özetleyelim:

2002’deki siyasî ortam 28 Şubat süreci olarak tarihe geçen asker merkezli baskıların zirve yaptığı bir tablonun ağırlığını yansıtıyordu. İktidarda Ecevit’in başbakan, Bahçeli ve Mesut Yılmaz’ın yardımcıları olduğu Anasol-D koalisyon hükümeti vardı. Asıl görevi “irtica ile mücadele etmek” olan, bunun için kurdurulmuş güdümlü bir hükümetti.

Başörtüsü yasağı imam hatip ve ilahiyat fakülteleri dahil bütün okul ve üniversitelerle kamu kurumlarına yayılmıştı. Başörtüsü öğrencilere, öğretmenlere, öğretim üyelerine ve diğer tüm kamu görevlilerine yasaktı.

İmam-hatiplerin orta kısımları kapatıldı.

Hafızlık eğitimine yaş sınırı getirildi.

“İrtica” ile suçlanan dindarların üzerine gidiliyordu. En çok uğraşılanlardan biri olan gazetemiz Yeni Asya DGM savcılarınca defaatle toplatılıyor, hakkında davalar açılıyordu.

Kutlular Ağabeyin “Deprem İlahî ikazdır” dediği için 276 gün hapis yatması ve gazetemizin bir ay kapatılması da o dönemdeki ağır baskıların unutulmaz örneklerindendi.

17 Ağustos 1999 depremi sonrası kurtarma-yardımda inanılmaz bir hantallık sergilemiş olan devletin, depremzedelere yardım için seferber olan sivil inisiyatifleri “irtica” ile suçlayıp engelleme derdine düşmesi de.

Halkı iyice bunaltan bu ağır baskı ortamına, döviz fiyatını bir anda üçe katlayan 2001 ekonomik krizi de eklenince, bıçağın iyice kemiğe dayandığı bir tablo ortaya çıktı.

Ve bunların biriktirdiği halk tepkisi 2002 seçiminde “patladı.” Koalisyon partileri de, iyice etkisizleştirilen muhalefet de sandıktan çıkamadı. Buna karşılık yeni bir alternatif olarak görülen AKP tek başına iktidar oldu.

Peki, 21 yıl sonraki tablo nasıl?

AKP iktidarında 28 Şubat ürünü başörtüsü yasağı her yerde kalktı, orta kısımları yeniden açılan imam-hatipler yaygınlaştı, Kur’an ve hafızlık eğitimine getirilen sınır kaldırıldı.

“İrtica ile mücadele” gündemden düştü.

Üzerlerindeki baskılar kaldırılan cemaatlerin—bazıları adeta iktidar ortağı yapılacak kadar—önü açıldı. Ama bu hal çok sürmedi.

Sonrasında durum tam tersine döndü.

Ve 28 Şubat’tan beter bir hale sürüklendik.