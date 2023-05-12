21 yıl sonra

28 Şubat’a yönelik tepkilerin önünü açtığı AKP iktidarının 21. yılında ülkemiz 28 Şubat’ta bile yapılamayan baskıların 15-20 Temmuz OHAL süreci ve tek adam rejimiyle hayata geçirildiği son derece sıkıntılı bir tablo ile karşı karşıya.

Darbe dönemlerinde dahi görülmemiş boyuttaki çok haksız uygulamalarla inanılmaz mağduriyetler yaşanıyor.

15 Temmuz kalkışması gerekçe gösterilerek 20 Temmuz’da başlatılan OHAL sürecinde, 28 Şubatçıların yapmak isteyip de yapamadıkları operasyon, çok kapsamlı KHK ihraçları ve tutuklamalarla gerçekleştirildi.

Başörtüsü yasağının kalktığı Türkiye’de on binlerce başörtülü hapislerde süründürüldü.

Yeni Asya olarak bu süreçte iktidar medyasının ve trollerin tamamen iftiraya dayanan çok seviyesiz ve aşağılık saldırı, algı operasyonu ve kara propagandalarına hedef olduk.

Yargı tacizleriyle üzerimize gelindi.

Bu süreçte dönem dönem aylarca kesilen resmî ilan hakkımız, 2021-Ocak sonundan itibaren, yarım asrı aşkın yayın hayatımız boyunca hiç görmediğimiz bir şekilde tamamen keyfî ve hukuksuz olarak gasp edildi.

(Ama bu hukuksuzluk yargıdan döndü.)

Keza Yeni Asya mensuplarının tamamının basın kartları yine keyfî şekilde yenilenmedi ve gri pasaport başvurularımız reddedildi.

Buna karşı açtığımız davaya verdiği savunmada İletişim Başkanlığı, 28 Şubat döneminde 17 Ağustos depremi için yazdığımız “İlahî tokat” başlıklı yazımızdan dolayı verilen, ama artık hükümsüz hale geldiği yine mahkeme kararıyla tesbit edilen ve adlî sicil kaydımızdan da silinen bir mahkûmiyet kararını gerekçe göstererek 28 Şubat’a sığındı.

Böylece, tek adam rejiminde Sarayı kuşatan zihniyetin yüzündeki maske düştü.

(Basın kartı gaspına da yargı “dur” dedi.)

Ve ekonomi de fena halde bozuldu. Döviz fırladı. Görülmemiş boyutlara varan enflasyon ve hayat pahalılığı insanları canından bezdirdi. Toplum hukuksuzluklar karşısındaki duyarsızlığının bedelini böyle ödedi.

Derken, 6 Şubat depremlerinin yol açtığı son derece ağır yıkım, tabloyu tamamladı.

17 Ağustos depremi 28 Şubat’ın sonunu getirmişti. Ve görünen o ki, 6 Şubat depremleri de 15-20 Temmuz’un, tek adam rejiminin ve AKP iktidarının defterini dürecek.