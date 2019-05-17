23 Haziran’a doğru AKP

31 Mart seçiminde çıkan sonucun İstanbul büyükşehir faslının çok tartışmalı bir YSK kararıyla iptal edilip seçimin 23 Haziran’da yenilenecek olması gündemin ilk sırasındaki yerini korurken, dikkat çeken hususlardan bazıları:

Cumhur İttifakındaki ortağı ile beraber bu iptal kararının alınmasında etkin rol oynayan AKP Genel Başkanı, seçim yenilemesi üzerinden yeni polemikler açmaya çalışıyor.

Tekrar millete gidileceğinden ve kararı yine milletin vereceğinden dem vuruyor. “Milletin hakemliğinden kaçılmaz” diyor.

Ne var ki, yeniden millete gitmekten kimsenin kaçmadığı ve rakiplerinin de harıl harıl 23 Haziran‘a hazırlandığı bir süreçte bu söylemler haliyle karşılığını bulamıyor.

Erdoğan “Seçim, gerektiğinde yenileniyorsa demokrasi işliyor demektir” de diyor.

Prensip olarak elbette ki öyle.

Ama merhum Demirel’in “hür seçim” olarak özetlediği çerçevede gerçekleşiyorsa...

Ve yenileme kararı siyasî tartışma ve müdahalelerin gölgesinde değil de, seçimi yöneten bağımsız ve tarafsız kurum tarafından hiç kimsenin itiraz edemeyeceği somut ve inandırıcı gerekçelerle alınıyor; seçim evrensel demokratik standartlara uygun, haksız rekabetin olmadığı, yarışın eşit ve âdil şartlarda cereyan ettiği bir sistemle yapılıyor ve gerektiğinde muhalefet kaybettiği zaman da yenileniyorsa...

“Birkaç gündür rüzgâr döndü” diyen Erdoğan’ın, “Muhalefetin gerisinde kalmayalım, biz de gündem oluşturalım” sözü de, İstanbul’daki 31 Mart şoku sonrasında inisiyatifi ve gündem hâkimiyetini kaybetmiş olduklarının bizzat kendi ağzından kabul ve ikrarı.

Ama aynı haberdeki şu ilginç anekdot, durumu yeniden toparlamakta bir hayli zorlanacaklarının kayda değer ipuçlarını veriyor:

“Seçimde herkesi kucaklayan bir üslûp kullanılsın, sert üslûptan kaçınılsın, beka söyleminden vazgeçilsin, Kürt seçmenleri incitmeyecek bir dile ihtiyaç var” diyen bazı AKP’li vekillere Başkanın cevabı şu olmuş:

“İtiraz edilen nedir? Neyi söyleyip neyi söylemeyecekmişiz? Gidin, vatandaşa yaptıklarımızı anlatın. Siz bunları yeterince anlatmıyorsunuz.” (Milliyet, 15.5.19)

Haberde, itirazcı vekillerin bu cevaba karşılık verip vermediklerine dair bir bilgi yok. Muhtemelen yutkunup susmuş olmalılar.

23 Haziran’a AKP böyle hazırlanıyor...