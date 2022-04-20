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20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

24 Nisan öncesi 6’lı masa

Kâzım GÜLEÇYÜZ
20 Nisan 2022, Çarşamba
Parlamenter sisteme dönüş hedefiyle güç ve işbirliği yapan 6 partinin lideri 12 Şubat’ta verdikleri ilk ortak görüntüyle, demokrasi mücadelesinde yeni ve ümit verici bir sürecin ilk adımını atmış oldular.

28 Şubat’ta farklı kesimlerden yoğun bir katılımla gerçekleşen ikinci buluşmada detayları açıklanan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metnine hep birlikte imza atarak, ikinci aşamayı hayata geçirdiler.

27 Mart’taki üçüncü buluşmada ise iktidarın seçim yasasıyla hedeflediği kumpası boşa çıkarma kararlılıklarını dile getirerek, “Birlikteliğimiz devam edecek” mesajı verdiler.

Şimdi 24 Nisan buluşması bekleniyor.

Bugüne kadarki buluşma ve mesajlar, iktidarın blokaj, karartma ve çarpıtma gayretlerine rağmen topluma ulaştı ve mâkes buldu.

Bu, sahadaki işaret ve gözlemlerde de, Millet İttifakına yönelik halk desteğindeki istikrarlı yükselişi gösteren anket sonuçlarında da çok açık ve net bir şekilde görülüyor.

Bu sürecin sağlıklı bir şekilde gelişerek devamı için, bundan sonraki her buluşmada, halkın talep ve beklentilerini tatminkâr biçimde karşılayacak yeni mesajlar verilmeli.

Söz konusu beklentilerin başında, toplumu iyice bezdirip bunaltan ekonomik gidişatla ilgili olarak ferahlatıcı çareler gösterip ümit verecek projelerin sunulması geliyor.

Bunun da partiler tarafından tek tek değil, ortak bir irade ve söylemle yapılması lâzım.

Karşı karşıya olunan tablo, hiçbir partinin tek başına içinden çıkamayacağı bir ciddiyet ve vahamette. Onun için, partiler bu konuda da birikimlerini hep birlikte ortaya koymalı.

Ekonomi için oluşturulan çalışma grubu bir an önce bu gündeme yoğunlaşıp, krizden çıkış programını hazırlamalı ve bu da liderlerin ortak iradesiyle deklare edilmeli.

Aynı şey, seçim güvenliği için oluşturulan diğer ortak çalışma grubu için de geçerli.

Millet İttifakının sıkı takipçisi olması gereken erken seçim, iyice sıkışan iktidar tarafından her an gündeme getirilebilir. YSK’nın seçim hazırlıklarını hızlandırması buna işaret.

Bu kritik süreçte, birliktelik manasına gölge düşürüp zarar verebilecek ve toplumda hayal kırıklığına yol açabilecek beyanlardan kaçınılması da büyük bir önem arz ediyor.

24 Nisan bu beklentilerle yaklaşıyor.

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