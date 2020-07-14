24 Temmuz’u beklerken

Ayasofya Camii’ni 87 yıldır kilitleyen 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesinin Danıştay kararıyla iptal edilmesinden sonra gereğinin yerine getirilmesi için Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ilk adımın atılmasının ve bütün partilerle toplum kesimlerinin bu adıma verdiği ortak desteğin önemini vurgularken,

AKP iktidarının ilk döneminde, Fener ve Ermeni Patrikhaneleri ile Vatikan’ın dahi ‘Mabedde konser olmaz, saygısızlıktır’ diye karşı çıkmalarına rağmen Ayasofya’da bir konser düzenleme densizliğinin irtikâb edildiğini;

2005 senesinde bir önceki Papa’nın Türkiye ziyareti sırasında Ayasofya’da dua etmesi ihtimalinin gündeme gelmesi üzerine içeride koparılan fırtınada o günkü Kültür Bakanının “‘Ayasofya müzedir, ibadet edilmez’ dediğini;

2013 Mayıs’ında Erdoğan’ın “Sultanahmet Camii çok boş; orası dolarsa Ayasofya’da ibadeti gündeme alabiliriz” şeklinde konuştuğunu;

Yine Erdoğan’ın geçen sene “Yan tarafta Sultanahmet’i doldurmayacaksın, Ayasofya’yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgâh. Bu namussuzlar böyle dedi diye adım atmayız” dediğini;

Danıştay’daki Ayasofya davasının bir önceki merhalesinde, 2016’da Başbakanlığın davanın ve talebin reddi yönünde görüş bildirdiğini;

Gelinen noktadaki yüz seksen derecelik U dönüşünün, her alanda göstergelerin kötüye gidişe işaret ettiği sıkıntılı bir ortamda “can simidi” olarak Ayasofya’ya sarılma niyeti ile “seçim yatırımı” hesabını düşündürdüğünü;

Açıklamaların, 24 Temmuz’da Cuma namazı ile yapılacağı duyurulan açılışın sadece protokol davetlileriyle sınırlı ve korona tedbirlerinin kısıtlamaları çerçevesindeki bir “seremoni”den ibaret kalacağına işaret ettiğini;

Sonrasında, yıllardır devam etmekte olan restorasyon çalışmalarına ilâveten, “eksikleri tamamlama” gerekçesiyle en az 6 ay sürecek bir “hazırlık” döneminin öngörüldüğünü;

Batıdan ve Hıristiyan çevrelerden gelen tepkileri absorbe edip dengeleyecek bir diplomasi ve kamuoyu oluşturma çalışmasının yapılmadığını;

Türkiye’nin son dönemde, özellikle OHAL sürecinde ve tek adam rejiminde demokratik hukuk devleti kriterlerinden ciddî şekilde uzaklaşmış olmasının, Ayasofya için atılan bu önemli adımda da elini son derece zayıflattığını...

Gözden kaçırmayalım.