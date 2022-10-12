28 Ekim’de İZKİTAP’ta buluşalım

Ay sonunda İzmir’de bir kitap fuarı var. Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ve 28 Ekim’de açılacak olan fuara Yeni Asya da bir standla katılacak.

Fuar etkinlikleri çerçevesinde bir söyleşi programı da organize edildi. Konu Bediüzzaman’a göre cumhuriyet ve demokrasi.

Fuar yönetimi diğer etkinlikler gibi bu söyleşiyi de instagram hesabından duyurdu.

Ve hemen ardından Perinçek medyasının başı çektiği yoğun ve seviyesiz bir tepki kampanyası başlatıldı. Hedefin CHP tabanını provoke etmek olduğu son derece açıktı.

Üstada öteden beri yapageldikleri “cumhuriyet düşmanı” iftirasından girip, Kılıçdaroğlu’nun Yeni Asya heyetiyle görüşmesine ve helalleşme açılımına uzanan çok ağır suçlamalarla gündem oluşturmaya çalıştılar.

Hepsinin aynı merkezden yönetildiği belli olan bu yayınlara şu tweet’le cevap verdik:

“İzmir BB’nin düzenlediği kitap fuarında Yeni Asya Temsilciliğince organize edilen ‘Bediüzzaman’a göre cumhuriyet ve demokrasi’ konulu söyleşiye, daha yapılmadan gösterilen bağnaz tepkiler, Kemalist zihniyetin demokrasiden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi...”

Bu mesajın adresi, okuduğunu anlamaktan âciz ve herşeyi çarpıtmaya teşne kimi ön yargı sahiplerinin zannettiği gibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve fuar yönetimi değil, bu seviyesiz tepkileri gösterenlerdi.

Fuar yönetimi de şu açıklamayı yaptı:

“İZKİTAP Fuarında stand açan katılımcı yayınevleri, bünyelerinde bulunan anlaşmalı yazarlarına etkinlik düzenleyebilmektedirler. İlgili etkinlik bu kapsamda katılımcı yayınevlerinden biri tarafından planlanmış olup, etkinliğin organize edilmesi ve programa alınmasıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ’ın dahli bulunmamaktadır. Programlar yayınevlerinin inisiyatifindedir.”

Belediye ve fuar yönetiminin konuya gayet demokratik ve olması gereken şekilde yaklaştığını gösteren bu açıklama sonrasında tepkicilerden bir daha ses çıkmadı. Artık söyleyecek birşey bulamamış olmalılar. Böylece gereksiz, anlamsız ve yalnızca provokasyon amaçlı bir şamata daha sona ermiş oldu.

Şimdi sıra, 28 Ekim’de yapılacak olan “Bediüzzaman’a göre cumhuriyet ve demokrasi” söyleşisinde. Orada buluşalım inşaallah.

