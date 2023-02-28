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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 54

28 Şubat’tan 15-20 Temmuz’a, 17 Ağustos’tan 6 Şubat’a

Kâzım GÜLEÇYÜZ
28 Şubat 2023, Salı
28 Şubat süreci, 1997 yılının o gününde yapılan MGK toplantısında alınan kararlarla başlamıştı.

Asker baskısıyla “irtica”nın “bir numaralı iç tehdit” ilan edildiği o dönemde en çok iz bırakan uygulama başörtüsü yasağı oldu. İmam hatiplerin orta kısımları kapatıldı. Refahyol hükümeti çekilmek zorunda bırakıldı. RP ve devamı FP AYM kararıyla kapatılıp lider kadrosuna yasak konuldu.

Devletteki dindar kadroların tasfiye edilmesine yönelik yasal düzenleme teşebbüsleri bilhassa Yeni Asya’nın açtığı tepki kampanyaları sebebiyle sonuca ulaşamadı ve akim kaldı. 

Yeni Asya DGM’ler aracılığıyla yoğun baskılara maruz bırakıldı, bir ay kapatıldı, Mehmet Kutlular Ağabey 276 gün hapis yattı.

Derken, zaman içinde süreç tavsadı. Toplumda biriken tepkiler 28 Şubat’ın yıprattığı siyasî aktörleri silerek AKP’nin önünü açtı.

Gelinen noktada AKP neredeyse 21 senedir iktidar.

Başörtüsü yasağı her yerde kalktı. Orta kısımları yeniden açılan imam hatip liselerinin okul ve öğrenci sayısı çok arttı. (Ama plansız programsız yapılan bu artış, ciddî boyutlar kazanan bir nitelik sorununu gündeme getirdi.) Kur’an kurslarına ve hafızlık eğitimine konulmuş bulunan sınırlamalar da kaldırıldı.

Ancak bunlar olurken, 15 Temmuz kalkışması gerekçe gösterilerek 20 Temmuz’da başlatılan OHAL sürecinde, 28 Şubatçıların yapmak isteyip de yapamadıkları operasyon, çok kapsamlı KHK ihraçları ve tutuklamalarla gerçekleştirildi.

Bunlar 28 Şubat’ta olduğu gibi MGK kararları ve Millî Güvenlik Siyaset Belgesi (kırmızı kitap-gizli anayasa) referans gösterilmek suretiyle yapıldı.

Ve başörtüsü yasağının her yerde kalktığı Türkiye’de binlerce başörtülü cezaevinde...

15-20 Temmuz OHAL sürecinde dayatılan referandumla ülke Meclisin de, yargının da işlevsizleştirildiği bir tek adam rejimine teslim edildi. Medya, üniversiteler ve STK’lar da.

15-20 Temmuz sürecinde AKP eliyle hortlatılan 28 Şubat işte bu tabloyu netice verdi. 

Bu dönemde de adalet, hukuk ve demokrasi için mücadelesine devam eden Yeni Asya yine hedefe konuldu. Resmî ilan, basın kartı ve gri pasaport ambargoları; yargı tacizleri ve karanlık algı operasyonlarıyla.

17 Ağustos depremi 28 Şubat’ın sonunu getirmişti. 

Ve şimdi görünen o ki, 6 Şubat depremleri de 15-20 Temmuz’un defterini dürecek.

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