28 Şubat’tan daha beter bir tıkanma

28 Şubat sürecinin iyice şiddetini arttırdığı ve 2002’de yapılacak seçimde AKP’nin önünü açacak şekilde siyaseti iyice yıprattığı bir ortamda, 5.6.2002’de yayınlanan bir yazımızda şöyle bir değerlendirme yapmıştık:

“Türkiye’nin bugün yaşadığı siyasî tıkanıklık, zaten büyük ölçüde güdümlü olan siyasetin 28 Şubat’ta tümüyle baskı altına alınmasından kaynaklanan bir sonuç.

“Tabiî, işin ta 12 Mart’a kadar uzanan evveliyatı da var. Çünkü demokrat kitleyi parçalama planları 12 Mart müdahalesinden sonra yürürlüğe konuldu, büyük ölçüde başarılı oldu ve hür siyasetin engellenmesi ülkeyi neticede bugünkü noktaya kadar getirdi. 28 Şubat’ın bahanesi olan ‘dinci siyaset’in önünü açan da esas itibarıyla bu müdahalelerdi.

“Çünkü demokrat kitleye yaslanan hür siyaset parçalanıp zaafa uğratılınca meydan ‘uç”lara kaldı. 12 Eylül’den sonra iktidar, tam sekiz yıl boyunca ihtilâlin icazetli partisi olan ANAP’a teslim edildi. ANAP’ın iyice yıprandığı bir noktada, dişe diş bir mücadeleyle ayakta kalarak yasakları delip yeniden güçlenmeyi başaran demokratların iktidarı ise, 1991 seçiminden hemen önce bir çırpıda kotarılan ‘kutsal ittifak’la engellendi.

“Sonrası mâlûm. 95 seçimi RP’yi, 99 seçimi DSP ve MHP’yi öne çıkardı. RP’nin birinciliği ve iktidarı ülkeyi 28 Şubat sürecine sürüklerken, 28 Şubat’ın gölgesinde yapılan 99 seçimi de bugünkü tıkanma noktasına getirdi.”

Bu yazıdan 5 ay sonra yapılan 2002 seçiminde, 12 Eylül ürünü seçim sistemi sayesinde yüzde 35 oyla Meclisteki sandalyelerin yüzde 65’ini alan AKP tek başına iktidar oldu.

O gece Erdoğan, bu çarpıklığı soran gazetecilere “İlk yerel seçimlere kadar düzelteceğiz” sözü vermişti. Ama kaç yerel ve kaç genel seçim geçti; hiçbir şey yapılmadı. Ve gerek 28 Şubat zihniyetinin devam eden salvolarının tetiklediği yeni toplumsal tepkiler, gerekse seçim sisteminin sağladığı haksız rekabet imkânları sayesinde AKP seçim “kazanma”ya devam etti. 19. iktidar yılında ülkeyi getirdiği yer ise Bahçeli desteğiyle Perinçek çizgisinde işleyen bir tek adam rejimi.

Ama o da Türkiye’yi her alanda öncekilerden çok daha beter bir tıkanmaya sürükledi.

Bu tıkanmanın aşılması için, demokrasi ve hukuk ekseninde güçlü bir dayanışma şart.