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24 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

28 Şubatçılar tutuklanırken...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
24 Ağustos 2021, Salı
15-20 Temmuz sürecinde yapılan hukuksuzlukların 28 Şubat’ı da fersah fersah sollaması üzerine yaygınlaşan “İktidar 28 Şubatçılarla anlaşmış” algısının giderek daha da kuvvetlenmesi üzerine yeni bir manevra sergileniyor.

Aralarında 28 Şubat döneminin bazı önde gelenleriyle Ergenekon ve Balyoz sanıklarının da bulunduğu bir grup emekli generalin tutuklanıp hapse konulması bunun ifadesi.

Böylece “Biz 28 Şubatçılarla anlaşma falan yapmadık, bakın, onları da affetmiyor, zindana tıkıyoruz” mesajı verilmeye çalışılıyor.

Ancak bu çok gecikmiş ve “parça buçuk” cezalandırma bir taraftan “28 Şubat’ın sorumluları bunlardan mı ibaretti ki? Onları günah keçisi yaparak işi kapatamazsınız” itirazlarına yol açıyor, hem de “Çözüm 80 yaşını geçmiş insanları içeri tıkmak değil” deniliyor.

Gerçek şu ki, 28 Şubat, yol açtığı hukuksuzluk ve mağduriyetlerle ülkemize çok şey kaybettirdi. Bir noktaya kadar iktidarın çok iddialı söylemlerle güya sahip çıkıyor görünüp sonra keskin bir manevrayla arkasını bıraktığı Ergenekon ve Balyoz operasyonlarına konu olan darbecilik suçlamaları da tamamen temelsiz ve içi boş iddialar değildi.

Ama hem iktidarın birden saf değiştirmesi, hem de bu davaların özünü sakatlayan âdil yargılanma hakkı ihlalleri, işin rengini ve istikametini değiştirip gidişatı tersine çevirdi. Darbeler ve darbecilerle hesaplaşma iddiaları da boşa çıktı. 15-20 Temmuz sürecinde ise iş tümüyle farklı bir mecraya sokuldu.

Hukuksuz KHK ihraç ve tasfiyeleri, delilsiz tutuklama, yargılama ve mahkûmiyetler, görülmemiş hak ihlal ve gaspları, 28 Şubat’ı dahi geride bırakan son derece ağır bir hukuk enkazının ortaya çıkmasına sebebiyet verdi.

Vaziyet böyle iken, 28 Şubat, Ergenekon ve Balyozla anılan “seçmece” bazı isimleri tutuklayıp zindana atmanın ne anlamı olabilir?

Peki, 80’lik 28 Şubatçıların tutuklanmasına gösterilen “vicdanî” (!) hassasiyet, yaşadığımız süreçte darbeyle de, terörle de hiçbir ilgileri olmadığı halde içeride tutulmaya devam edilen yaşlı, hasta, kadın ve bebeklerden esirgendiği müddetçe bu hukuksuzluk girdabından çıkabilmemiz mümkün mü?

Şu “basit” ve yalın gerçeği bir kez daha hatırlatmak zorunda kalmak son derece hazin:

Hukuk herkese lâzım! İstisnasız...

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