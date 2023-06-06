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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

3. gençlik şûrâmız

Kâzım GÜLEÇYÜZ
06 Haziran 2023, Salı
Birincisi geçen sene Mart ayında İzmit’te, ikincisi Aralık’ta Antalya’da yapılan gençlik şûrâlarımızın üçüncüsü haftasonu yine İzmit’te gerçekleştirildi.

UMEK, Risale-i Nur Enstitüsü, REM, YUHİB ortak organizasyonuyla Türkiye’nin farklı illerinden 30 civarında üniversite öğrencisi veya mezunu gençlerimizle bir araya geldik.

Önceki şûrâda dijital yayıncılık, yurt dışı hizmetler ve sosyal faaliyetler için kurulan heyetlerin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Bu çalışmaların güzel meyvelerinden biri olarak haber portalımızda PDF olarak yayınlanan ve geçen Ocak’ta ilk sayısı çıkan Fidanlık ekimiz, Mayıs’ta beşinci sayısına ulaştı.

Gençlerimizdeki güçlü ve dinamik potansiyeli ortaya koyan bu ilk örneğin başarıyla devamı, Antalya şûrâsından sonra dile getirdiğimiz hedefin tahakkuku noktasında da kayda değer bir ilerlemenin ifadesi olacak.

Söz konusu hedefi, “Devam eden gazete, dergi, kitap yayınlarımızla ilgili hazırlık çalışmalarında işleyişe fiilen dahil olunması ve işin bir ucundan tutulmaya başlanması” olarak ifade etmiş ve devamla şunları yazmıştık:

“Bunun için gençlerin işin bu cihetine de katılmaları, müsait vakitlerini ve tatillerini bu çalışmalarda değerlendirme irade ve kararlarını bize iletmeleri; bizim de evvelce yaptığımız gazetecilik seminerleri ve ‘staj’ benzeri çalışmaları tekrar organize etmemiz lâzım.

“İşin gereğiyle ilgili temel eğitimlerin verilmesi ve tecrübe birikimlerinin aktarılması açısından, aynı ortamda yüz yüze çalışmalar ve bire bir muhatabiyetler bir mecburiyet.

“Sağlam bir temel inşa edilip ahenkli bir ortak çalışma zemini olgunlaştırıldıktan sonra, farklı mahallerde de olunsa online sistemler üzerinden devam edilebilir, edilmeli.”

Bu husus gündemdeki yerini koruyor ve inşaallah hep beraber hayata geçireceğiz.

İzmit’te aktarılan önemli bilgilerden biri, Risale-i Nur’dan düşündürücü mesajların yer aldığı ve Külliyatın tanıtıldığı Arapça ve İngilizce bir broşürün hazırlandığına ilişkindi.

Farklı dillerde başka çalışmalar da sürüyor.

Gençler dijital yayıncılık alanında da dikkate değer ve ümit veren projeler üzerinde çalışıyorlar. Ortaya koydukları ilk örnekler gayet başarılı ve daha da gelişecek inşaallah.

Tebrik ediyor, “Artan bir şevkle devam” diyor ve İzmitli okurlarımıza da teşekkür ediyoruz.

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