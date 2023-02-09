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9 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

40 saat sonra ilan edilen OHAL’in hedefi ne?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
09 Şubat 2023, Perşembe
6 Şubat gecesi 04:17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ilçe ve köyleriyle birlikte 10 ilimizi ciddi şekilde etkileyen yıkıcı sonuçları, zaman geçtikçe ve afet bölgesinden gelen haberler ulaştıkça çok daha iyi görülüyor ve anlaşılıyor.

Tarihimizin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Allah yardımcımız olsun.

Toplum olarak zaman içinde anlamaya başladığımız bu acı gerçeği, tüm bilgilerin toplandığı merkez olarak devletin ilk andan itibaren fark etmesi gerekir ve beklenirdi.

Ve ona göre, hiç gecikmeden ve vakit kaybetmeden “kriz yönetimi”ni devreye sokması, gerekiyorsa olağanüstü hali o zaman ilan etmesi ve birinci önceliğe sahip olan arama-kurtarma çalışmaları için çok sür’atli bir seferberlik harekâtı başlatması icap ederdi.

Ama öyle yapılmadı. “Hızlı karar alınacak” diye propaganda edilen yeni sistem hiç de öyle işlemedi. Bilhassa enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler açısından çok hayatî bir önem ve âciliyet arz eden saatler boşa geçti.

Emine Uçak’ın ifadesiyle, “Sahadan kopukluk, yereldeki operasyonelliği ve sivil aklı yok eden aşırı merkezîleşme kritik saatlerde etkili kriz yönetimine izin vermedi.” Böyle olunca da Maraş, Elbistan, Adıyaman, Hatay başta olmak üzere depremin en çok etkilediği yerlerdeki içler acısı tablolar ortaya çıktı.

Deprem olduktan neredeyse 40 saat ve enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin çoğu için maalesef artık iş işten geçtikten sonra ilan edilen OHAL’in mantığı ve hedefi ne?

Faruk Bildirici’nin “Onca yetkin olacak, başkanlık yetkisini elinde toplayacaksın, ama bunlar yetmeyecek, bir de OHAL ilan edip, olağanüstü yetkilerle donanacaksın!” mesajı karardaki garabetin bir yönüne işaret ediyor.

Diğer yönünde şu soru cevap bekliyor:

OHAL, deprem bölgesindeki—artık “kurtarma”yı geçtik—yardım ve toparlanma çalışmalarının organizasyonu için mi ilan edildi; yoksa deprem sonrası yaşanan gecikme ve ihmallerin halkta meydana getirdiği tepki birikimini kontrol altında tutabilmek için mi!

“Millî güvenlik” refleksi yine mi devrede?!

(Bu gecikme ve ihmalleri eleştirirken, zorlu şartlarda canını dişine takarak depremzedelerin yardımına koşan görevlilerin fedakârlık ve gayretlerini elbette ki tenzih ediyoruz.)

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