53. yıl coşkusu

Yeni Asya’nın 53. yılına, 750 günü geçen resmî ilan ambargosunun ve ekonomik şartlar sebebiyle 8 sayfaya düşmek mecburiyetinde kalmış olmamızın okurlarımızda gazetemize daha çok sahip çıkma iradesini kamçıladığı bir ortamda girdik.

Bu keyfî uygulamanın Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilmesi ve onurlu duruşumuzun Meclis salonunda alkışlanması bu iradeyi pekiştirdi.

Gazetemize yapılan bu hukuksuzluk geniş çevrelerde de yankı buldu ve tepki gördü.

Sosyal medyada abone kampanyaları başlatıldı ve bunlar yaygınlaşarak devam ediyor.

Tepkiler 53. yıl özel sayımız için gönderilen mesajlara da yansıdı. Parti liderlerinin, eski bakanların, milletvekillerinin, gazetecilerin, akademisyenlerin ve STK temsilcilerinin mesajlarında aynı yönde güçlü vurgular yapıldı.

Yeni Asya’nın 52 yıllık yayın hayatı boyunca her dönem her hal ve şartta adaleti, hukuku, demokrasiyi, hak ve hürriyetleri savunduğuna dikkat çeken bu anlamlı ve değerli mesajlar için çok teşekkür ediyoruz.

Özel sayımıza katkıda bulunan yazarlarımıza ve fazla gazete talepleriyle bu özel güne mahsus olarak son yılların en yüksek tirajına erişmemize vesile olan okurlarımıza da.

Bu heyecan ve coşku, Pazar günü online olarak gerçekleştirilen 53. yıl kutlama programımızla taçlandı. Rahmetli Kutlular Ağabeyin hatıralarından ve onunla ilgili olarak Gürbüz Azak, Ahmet Şahin ve Ruşen Çakır’ın anlatımlarından aktarılan anekdotlar, heyecanı farklı duygularla zenginleştirdi.

Prof. Dr. İlyas Üzüm’ün “Risaleler Kur’an’a, Yeni Asya Risale-i Nur’a aynadır” şeklinde özetlenebilecek konuşması; Prof. Dr. Ahmet Battal’ın hukuk ve adalet mesajları ve Sebahattin Yaşar’ın gençlik bahsindeki açılımları, birbirini tamamlayan anlamlı bir silsile oldu.

İnternet Haber Müdürümüz Yasin Kuvvetli’nin derlediği, portalımızın izlenme istatistikleri, sesimizin dünyanın her köşesine ve hızla artan bir katılımla ulaştığını bir kez daha gösterdi ve bizi bekleyen küresel boyuttaki hizmetleri tekrar gündemimize getirdi.

Programın en güzel neticelerinden biri, gençlik projelerimizi yeniden canlandırıp aktive etme sürecini başlatmanın işaretlerini vermiş olmasıydı. 53. yılımızın bu yönde de hayırlı gelişmelere vesile olması dileğiyle.