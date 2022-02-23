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23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

53. yıl mesajlarındaki Bediüzzaman vurguları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
23 Şubat 2022, Çarşamba
53. yıl özel sayımızda çıkan mesajların Yeni Asya’yı Bediüzzaman referansıyla tanımlayanları özellikle dikkat çekti.

Bunlardan biri, CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın “ ‘Meşreben ve fikren müsavat-ı hukuk mesleğini kabul edenlerden,’ ‘adalet-i tâmme lehinde, zulüm ve tagallübün, tahakküm ve istibdadın aleyhinde’ olan ve siyasî tarihimizin en karmaşık dönemi meşrutiyet yıllarında da bu tavrını sahih biçimde ortaya koyan büyük müfessir, kelamcı, filozof ve âlim Said Nursî’nin Risale-i Nur Külliyatı’nı referans alarak adalet, hukuk, eşitlik ve hakkaniyeti savunagelen Yeni Asya...” girişiyle başlayıp “Hukuk devleti, cumhuriyet ve demokrasi şiarımız olmalıdır. Çünkü ‘Cumhuriyet ki, adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir. (...) Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat tevzi olunmuş olur’ ” diye devam eden çok anlamlı mesajıydı.

“Çok daha büyük imkân ve sermayelerle kurulmuş gazetelerle mukayese ettiğimizde bile Yeni Asya Gazetemizin çok daha istikrarlı bir çizgi ve başarı ile yayın hayatına devam ettiğini görüyoruz” diyen CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de, bunda rol oynayan üç büyük faktörün en başına Risale-i Nur’u koydu:

“Birincisi, Yeni Asya Gazetesi’nin Bediüzzaman Said Nursî’nin Kur’an tefsiri Risale-i Nur Külliyatı’nı referans alan İslamî duyarlılığa sahip bir yayın politikası izlemiş olmasıdır.”

Kesici ikinci faktörü de “bu amaçla çalışan insanlarımızın bu kutlu hedeften aldıkları ahlak, azim ve şevkle ve canla başla bu hizmeti ifa etmeye çalışmaları” olarak ifade etti.

“Yeni Asya’nın varlığı çok değerli ve anlamlıdır, bugünlerde kıymeti çok daha iyi anlaşılmaktadır” diyen SP Sözcüsü Birol Aydın’ın “Bediüzzaman Said Nursî’nin, ‘hürriyet, adalet ve meşveret’ olarak çerçevesini çizdiği bir iklime bugün ne kadar çok ihtiyacımız olduğu ortadadır” ifadesi de manidar.

İyi Parti Lideri Meral Akşener’in “Yeni Asya Risale-i Nur’un matbuattaki sözü, sesi olma hedefiyle yürüyen meşveret ürünü bir yayın organı” nitelemesi de.

MAK Başkanı Mehmet Ali Kulat’ın “Zamanın söz sultanı Bediüzzaman’ın açtığı kutlu yolda korkmadan ihlâs ve samimiyetle Hakkı haykıran, sessizlere ses, mazlum ve mağdurlara nefes olan Yeni Asya” ifadesi de.

Bu vurgular için de teşekkür ediyoruz.

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